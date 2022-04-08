Öğrencilerin ve velilerin en çok kullandığı, karne notları, devamsızlık, ve karne ortalamasının ne durumda olduğu ile ilgili bilgilerin olduğu E- Okul sistemine nasıl erişim sağlanır? E- Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden karne notları ve devamsızlık nasıl görüntülenir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

E- Okul sistemine nasıl girilir?

E- Okul sistemine giriş için tıklayınız

E-Okul sistemine giriş yapabilmek için öncelikle öğrencilerin devamsızlık, sınav notu ve yıl sonu ortalaması gibi bilgilerinin yer aldığı E-Okul sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. https://e-okul.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişim sağlamanız mümkündür.

Belirlenen adreste sol tarafta "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ tarafta ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ve daha sonra ekranda istenen bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilmek mümkündür.

Ayrıca 2020-2012 öğretim yılına dair birinci dönem sınav puanlarını görüntülemek isteyenler de, giriş yaptıktan sonra sol menüde bulunan "Öğrenci Bilgileri" bölümünün altındaki "Not Bilgisi" seçeneğini işaretleyerek, dönem sonu sınav notlarına ulaşabilir

E- Okul üzerinden karne notları, devamsızlık ve ortalama nasıl görüntülenir?

E- OKUL VELİ BİLGİLENDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E- OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİTEMİ NOT VE DEVAMSIZLIK EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E- OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NOT ORTALAMASI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E- Okul üzerinden devamsızlık görüntüleme

E-Okul VBS üzerinden sisteme giriş yapabilmek için sırayla şu adımları takip edebilirsiniz:

1) E Okul sayfasına girişinizi yapın.

E Okul sayfasına girişinizi yapın. 2) Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın.

Sınav Bilgileri bölümünün altında bulunan Öğrenci Bilgileri kısmına tıklayın. 3) Önünüze çıkan panelde ikinci sırada bulunan 'Devamsızlık Bilgisi'ne giriniz.

E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık yazılıyor mu?

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Hem ara tatil hem de sene sonu öncesinde öğrenciler e okul sisteminin ne zaman kapandığını araştırmaya başladı. Öğretmenler karne notlarını ve devamsızlık bilgilerini karneler dağıtılmadan birkaç gün öncesinde sisteme işliyor. Bu sebeple son güne kadar yoklama alınıyor ve bunlar sisteme işleniyor?

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Öğrencilerin kaç gün devamsızlık hakkı var?

Bir öğrencinin bir yıl içerisinde 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü devamsızlık hakkı vardır. 20 günü geçen öğrenciler ise öğretmenler kurulu kararına göre sınıflarına geçebiliyor.