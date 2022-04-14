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Özgün Efendimiz (sav)in sofrasında neler vardı?
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Efendimiz (s.a.v)'in sofrasında neler vardı?

Peygamberimiz (sav) bizim gibi mi yemek yerdi? Hadis alanında otorite kabul edilen Buhari'nin "Kitab'ül-Et'ime" (Yiyecekler Kitabı) eserinden öğrendiğimize göre Peygamberimizin(sav) sofraları her zaman basit ve sade; yemek araç ve gereçleri her zaman lüksten uzak olmuştur. Peki, Efendimiz'in sofrasında neler vardı? İftar menüsü ve rivayetle bize ulaşan sevdiği yiyecek ve içecekler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Efendimiz (s.a.v)in sofrasında neler vardı: Peygamberimizin yeme-içme adabı nasıldı?
Peygamberimizin(sav)'in sofrasında neler vardı?

Sevgili Peygamberimiz (sav) bizler gibi mi yemek yerdi?

Yoksa yaşam biçimine dönüştürdüğü sadeliği yemek yerken de mi kendini gösterirdi?

PEYGAMBERİMİZİN SOFRASIDA NELER VARDI?

Hadis alanında otorite kabul edilen Buhari'nin "Kitab'ül-Et'ime" (Yiyecekler Kitabı) eserinden öğrendiğimize göre Sevgili Peygamberimizin(sav) sofraları her zaman basit ve sade; yemek araç ve gereçleri her zaman lüksten uzak olmuştur.

Öyle ki yaşamı boyunca hiçbir zaman gümüş ve altın kap kacak kullanmamıştır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) günde iki öğün yediği yemeği yaşamak için gereken bir fizyolojik ihtiyaç olarak görmüş, her zaman az ve öz yemiştir. Sadece et değil, sebze yemekleri ve meyve ile dengeli şekilde beslenmiştir. Rızkı, nimeti, bereketi veren Rabbimiz için her zaman şükretmiştir. Yiyeceklerin helal olmasına azami dikkat etmiştir.

YEMEK DAVETLERİNE MUTLAKA İCABET ETMİŞTİR

PEYGAMBERİMİZİN MENÜSÜ

Hadislerden, sahabelerin anılarından ve siyer kaynaklarından öğrendiğimiz bilgilere göre Sevgili Peygamberimizin(sav) sevdiği yemekler ve içecekler;

EFENDİMİZİN(SAV) YEME-İÇME ADABI NASILDI?

  • 🔶Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı.
  • 🔷Yemeği bir sofra bezi /yaygı üzerinde dizleri üzerine çökerek veya iki ayağı üzerinde bağdaş kurarak yahut bir ayağını bükerek sol ayağı üzerine oturarak yerdi.
  • 🔶Sağ eliyle yer, sol eliyle yiyenleri uyarırdı.
  • 🔷Kendi tabağından yiyorsa tabağını tamamen sıyırırdı.
  • 🔶Lokmaları ağzında iyice çiğnedikten sonra yutardı.
  • 🔷Yemeğe besmele ile başlardı.
  • 🔶Sofrada kendisinden büyük biri varsa önce onun yemeye başlamasını beklerdi.
  • 🔷Yemeği her zaman önündeki tabaktan yerdi.
  • 🔶Yiyebileceği kadar yemek alır, yemeğin israf edilmesini asla uygun bulmazdı.
  • 🔷Yemeği sıcak yemez, soğumasını beklerdi. Yemeğin üflenerek soğutulmasını kesinlikle uygun bulmazdı.
  • 🔶Yemeği hızlı yemezdi.
  • 🔷Az yerdi. Fazla yemenin zararlı olduğunu ifade ederdi.
  • 🔶Sofradan doymadan kalkardı.
  • 🔷Suyu üç yudumda içerdi.
  • 🔶Yemeğin sağ taraftan başlayarak servis edilmesini isterdi.
  • 🔷İkram sahibi kendisiyse herkes kalkmadan sofradan kalmazdı.
  • 🔶Yemeğin sonunda kısa bir dua eder ve "Elhamdülillah" derdi.

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