EHLİYET YENİLEME SON GÜN 2025! Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlar için ehliyet yenileme sürecinde geri sayım başladı. 1 Ocak 2016 öncesi alınan ehliyetlerin geçerliliği 2025’te sona erecek. Yenileme işlemini zamanında yaptırmayan sürücüler ceza ile karşılaşacak. Peki ehliyet yenileme ücreti ne kadar, başvuru nereden yapılır?

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadelere yer verildi; "Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA UYARDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır.

Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi. Ancak uzatma kararının ardından talepler hızla düştü: Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.) Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi.)

Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerine yer verdi.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti 15 TL. Sürücü belgesi yenileme ücreti anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine yapılabiliyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.