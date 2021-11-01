Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü düşüşle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 azalışla 549,00 liradan tamamladı.

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Haber Merkezi AA
1 Kasım altın fiyatları: Altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 889,00 lira, Cumhuriyet altını 3.638,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 düşüşle 549,00 liradan işlem gördü.

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Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • PERŞEMBE
  • PAZARTESİ
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 554,50 554,70 548,80 549,00
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.654,00 3.675,00 3.617,00 3.638,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 505,70 509,70 501,00 505,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.571,00 3.591,00 3.534,00 3.554,00
  • Yarım Ziynet 1.786,00 1.796,00 1.768,00 1.778,00

  • Çeyrek Ziynet 893,00 898,00 884,00 889,00
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