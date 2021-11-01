Kapalıçarşı'da altın günü düşüşle tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 889,00 lira, Cumhuriyet altını 3.638,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 düşüşle 549,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- PERŞEMBE
- PAZARTESİ
- KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 554,50 554,70 548,80 549,00
- Cumhuriyet Ata Lira 3.654,00 3.675,00 3.617,00 3.638,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 505,70 509,70 501,00 505,00
- Lira(Tam) Ziynet 3.571,00 3.591,00 3.534,00 3.554,00
- Yarım Ziynet 1.786,00 1.796,00 1.768,00 1.778,00
Çeyrek Ziynet 893,00 898,00 884,00 889,00