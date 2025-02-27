1. Ulusal Havacılık Şurası: Ulaşım ve turizmin geleceği ele alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ulaşım ve turizmin birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki temel unsur olduğuna dikkat çekerek, "Bir ülkenin güçlü bir ulaşım ağına sahip olması, onun turizmdeki etkisini doğrudan etkilemektedir. Turizmin büyümesi de aynı şekilde ulaşım alanında gelişimi zorunlu hale getirmektedir" dedi.





Bakan Ersoy, turizmde değişen seyahat alışkanlıklarına dikkat çekerek, "Geçmiş yıllarda aileler bir yıl önceden gelecek yıl ki tatillerini planlardı. Şimdi insanlar hafta sonu için tatil planları yapıyor. Bu dönüşüm, ulaşım alanındaki gelişmelere bağlı olarak gerçekleşiyor. Hızlı karar alma, hızlı uygulama ve hızlı ulaşım. İşte bu turizm hareketliliğine cevap verebilmenizin yegâne yolu turizmdeki yeniliklere hızlı cevap sunabilecek bir ulaşım sektörüne sahip olabilmenizdir" ifadelerini kullandı.

Güçlü Havacılık Sektörü ve Alternatif Destinasyonlar

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen politikalar sayesinde Türkiye'nin havacılık alanında iddialı bir konuma geldiğini belirten Bakan Ersoy, "Güçlü bir havacılık sektörüne sahip olmamız farklı alternatifler sunabilmemizi sağlamıştır. Aynı şekilde dönem dönem havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizin farklı ücret politikaları geliştirmesi, kampanyalar düzenlemesi de turizme katkı sağlamıştır" dedi.

Alternatif destinasyonlar oluşturma hedefinin turizmi 12 aya yayma stratejileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Ersoy şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak turizmin 12 aya yayılması için etkili politikalar geliştirdik. Turizmi sadece deniz, kum ve güneşle sınırlı tutmayıp inanç, gastronomi, doğa, bisiklet, spor, festival ve sağlık turizmi gibi alanlarla çeşitlendirdik. Bakanlık olarak bugün dünyanın dört bir yanında 200’den fazla ülkede ülkemizin, şehirlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ne kadar çok fazla ülkeyle sorunsuz, güvenilir ve güçlü bir ulaşım ağı kurabilirsek işte o zaman ülkemize gelen turist sayısını da arttırmış oluruz."





Rekabetçi bir havacılık sektörü oluşturmanın önemine de vurgu yapan Ersoy, “Havalimanlarımıza gelen karşı ülke havayollarını da çeşitlendirmek önemli. Yabancı havayollarının da yoğun uçuşlar yapabileceği elverişli koşullar sağlanmalı. Daha az korumacılık refleksi ile havayollarımızı her türlü rekabete hazır hale getirmeliyiz. 1. Ulusal Havacılık Şurasında alınan kararlarla bir yol haritası belirleyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.





Turizmde rekor rakamlar

Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmde son yıllarda büyük başarılar elde ettiğini belirterek, “2002 yılında ülkemize gelen turist sayısı 12 milyon, turizmden gelirimiz ise 13 milyar dolardı. 2024 yılında bu alanda tarihi rekorlar kırdık. 62 milyon ziyaretçi ülkemize gelirken 61 milyar dolar gelir elde ettik. 2024 yılında ülkemizi ziyaret eden misafirlerin neredeyse yüzde 70’i ülkemize hava yollarını kullanarak gelmişlerdir. Bu rakam da Türkiye’yi turizmde dünyanın süper ligine yükseltmek ve oradaki yerini, daima yükselen bir grafikle, kalıcı hale getirmek için ulaşım ve turizm arasında bağın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir” dedi.



