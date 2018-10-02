Ekonomi 10 yılda kart sayısı 204 milyona ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

10 yılda kart sayısı 204 milyona ulaştı

Türkiye’de 10 yıl önce toplam 104 milyon aded olan kart sayısı, ağustos sonu itibarıyla 204,4 milyon adede ulaştı. İnternetten ödemelerde kullanılan kredi kartı sayısı da 3 yılda 20 milyondan 28 milyona ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nakit kullanım oranı düşerken kart kullanım bilinci ve yenilikçi ödeme yöntemlerinin kullanım oranı hızla artıyor.
Nakit kullanım oranı düşerken kart kullanım bilinci ve yenilikçi ödeme yöntemlerinin kullanım oranı hızla artıyor.

Bankalararsı Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, son 10 yılda Türkiye'de toplam 104 milyon aded olan kart sayısının, ağustos sonu itibarıyla 204,4 milyon adede ulaştığını bildirdi. BKM'nin 28. kuruluş yılı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Canko, “3 yıl önce internetten ödemelerde 20 milyon kredi kartı kullanılırken, bugün 28 milyon kredi kartının kullanıldığını görüyoruz. BKM Express'le bugüne kadar 240 bin bağış işlemiyle 4,7 milyon TL'nin sivil toplum kuruluşlarına kaynak olarak aktarılmasını sağladık. Önümüzdeki aylarda çalışmalarımızın sonucunu alacağımız konular arasında 'artırılmış gerçeklik', 'giyilebilir teknolojiler' ve 'nesnelerin interneti' yer alıyor” şeklinde konuştu.

Nakitsiz döneme gidiyoruz

Ülkede her yıl ödemelerde nakit kullanım oranının düştüğünü, kart kullanım bilinci ve yenilikçi ödeme yöntemlerinin kullanım oranının hızla arttığını belirten Canko, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bundan 28 yıl önceki ödeme alışkanlıklarına bakıldığında, maaş alındığında kiradan senetlere ve faturalara kadar tüm ödemelerin nakitle yapıldığını, bugün ise çay-kahve satın almaktan e-ticaret siteleri aracılığıyla ev ihtiyaçlarını satın almaya kadar her harcamanın kartlarla gerçekleştirildiğini görüyoruz. Banka kartı ile ödemeler de son 10 yılda yüzde 38 birleşik yıllık büyüme oranı ile artt. Bu rakamlar, bize nakitsiz topluma giden yolda ne kadar doğru adımlarla ilerlediğimizi gösterirken, dijital dönüşüm ve e-ticaretin gösterdiği yükseliş de bu hedefimizi destekliyor.”

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Ekonomiye destek

Canko, online ödeme yapılan iş yerleri sayısının 45 bin adet olduğunu söyledi. e-ticaret ekosistemini oluşturan bu iş yerlerinin, kartlı ödeme yapılan tüm iş yerlerinin yüzde 3’ünü oluşturduğunu belirten Canko, iş yeri sayısındaki küçük payına karşın bugün her 100 liralık kartlı ödemeden 16 lirasının sanal iş yerleri üzerinden geçtiğini ve bu tutarın 10 yıl önce sadece 5 lira olduğunu söyledi.

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