111 ülke Türkiye’de ev baktı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye yerleşme, yatırım yapma veya Türk vatandaşlığı kazanımı amacıyla taşınmaz edinmek isteyen yabancı yatırımcılar için doğru ve güvenilir bilgiye sahip olabilecekleri portal oluşturdu. “YourKeyTurkey” isimli portal, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça, Fransızca ve İspanyolca hizmet verecek ve tapu işlemleri hızla sonuçlandırılacak.

KOVİD’E RAĞMEN DURMADI

Ağustos 2019’da açılan portalı 31 Mayıs 2020 tarihine kadar farklı ülkelerden 30 bine yakın kullanıcı ziyaret etti. Kovid-19 pandemi süreci de dahil 2020 yılının ilk 5 ayında siteyi 7 bin kullanıcı dünyanın 111 farklı ülkesinden ziyaret etti. Siteyi en çok ziyaret eden ülkeler arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, ABD, Katar, BAE, Ürdün, Almanya, Mısır ve İngiltere başı çekti.

SORULARA ANINDA CEVAP

Kullanıcıların yüzde 54.75’inin siteyi mobil üzerinden yüzde 43,56’sının ise bilgisayar üzerinden takip ettiği görüldü. Portal interaktif sorulara da anında cevap veriyor. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar iletişim kısmından soru/öneri ve taleplerine anında cevap alabiliyor.