13 bin 887 projeye iki trilyon lira ödenek

2026 yılında 13 bin 887 projeye toplam 1 trilyon 920,8 milyar lira yatırım ödeneği ayrıldı. Deprem ve kalkınma öncelikli projelere ağırlık verildi. Kamu tarafından uygulanacak yatırım programı kapsamında 3 bin 857'si ana proje olmak üzere toplam 13 bin 887 projenin yürütülmesi öngörülüyor.
Hükümet tarafından bu yıl 13 bin 887 yatırım projesine toplamda 1 trilyon 920,8 milyar lira yatırım ödeneği ayrıldı. 2026 yılı yatırım ödeneğinin yüzde 62,8'i merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlara, yüzde 35,4'ü KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara, yüzde 1,8'i ise döner sermayeli ve sosyal güvenlik kuruluşlarına ayrıldı. Deprem tedbirlerine yönelik projeler için 697 milyar lira kaynak tahsis edilirken, bu kapsamda ayrılan ödeneklerin yaklaşık yüzde 45,7’si sağlık, yüzde 19,5'i eğitim, yüzde 16'sı ise konut sektörüne yönlendirildi.
EN BÜYÜK PAY ULAŞTIRMA VE MADENCİLİĞE
Sektörel dağılımda en yüksek payı yüzde 26,5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü aldı. Bu kapsamda, yüksek standartlı demiryolu projelerine 145,6 milyar lira, iltisak hatlarına 8,1 milyar lira, Divriği-Kars, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu ve Kalkınma Yolu Demiryolu projelerine ise 15,5 milyar lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma sektörünü yüzde 18'lik payla madencilik sektörü izledi. Sakarya
Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için 211,4 milyar lira, diğer petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri için ise 121,2 milyar lira kaynak tahsis edildi.
EĞİTİME 160,5 MİLYAR LİRA
Eğitim sektörü yatırımlardan yüzde 13,2 pay aldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yatırımlar için 160,5 milyar lira ödenek ayrılırken, FATİH EBA kapasite geliştirme projesinin ikinci fazı programa dahil edildi ve proje için 4,6 milyar lira kaynak sağlandı.
TARIM, SAĞLIK VE SANAYİ YATIRIMLARI
Tarım sektörüne ayrılan yüzde 10'luk pay kapsamında, 64 bin hektar alanın sulamaya açılması, 15 bin hektar alanda sulama sistemlerinin yenilenmesi planlandı. GAP Eylem Planı kapsamındaki sulama projelerine 34,1 milyar lira, taşkın koruma projelerine 35 milyar lira ödenek ayrıldı. Ayrıca, organize tarım bölgeleri için 3,9 milyar lira kaynak tahsis edildi.
6 şehir hastanesi tamamlanacak
- Sağlık sektörüne ayrılan yatırımlarla 11 bin 334 yatak ve 155 ünite hizmete alınacak. Yapımı süren 15 şehir hastanesinden 6'sının 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 35,8 milyar lira ödenek ayrılırken, organize sanayi bölgeleri için 17,6 milyar lira, küçük sanayi siteleri için 12,6 milyar lira kaynak sağlandı. Ar-Ge ve üniversite yatırımları kapsamında ise TÜBİTAK destekleri ve araştırma altyapıları için 39 milyar lira, üniversitelere toplam 70,5 milyar lira yatırım ödeneği ayrıldı.