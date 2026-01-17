13 bin 887 projeye iki trilyon lira ödenek

Sağlık sektörüne ayrılan yatırımlarla 11 bin 334 yatak ve 155 ünite hizmete alınacak. Yapımı süren 15 şehir hastanesinden 6'sının 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 35,8 milyar lira ödenek ayrılırken, organize sanayi bölgeleri için 17,6 milyar lira, küçük sanayi siteleri için 12,6 milyar lira kaynak sağlandı. Ar-Ge ve üniversite yatırımları kapsamında ise TÜBİTAK destekleri ve araştırma altyapıları için 39 milyar lira, üniversitelere toplam 70,5 milyar lira yatırım ödeneği ayrıldı.