Ekonomi 150 bin lira altı üç model kaldı Fiyatlar 300-400 bin TL bandına taşındı
OTOMOTİV

150 bin lira altı üç model kaldı: Fiyatlar 300-400 bin TL bandına taşındı

Sıfır otomobillerde 150 bin lira altında üç model kaldı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “150-200 bin TL arasında 66 araç, 200-300 bin TL aralığında 152 araç var. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 210 araçla 300-400 bin TL bandı. Markalar buraya konumlandı” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​150 bin lira altı üç model kaldı: Fiyatlar 300-400 bin TL bandına taşındı
Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yaşanan fiyat artışlarına değinerek 210 modelle en fazla aracın sunulduğu 300-400 bin TL bandına dikkat çekti.

Temmuz’da pandemi kısıtlamalarının kaldırılacak olması birçok sektör için hareketli günlere işaret ediyor. Bu sektörler arasında sene başından bu yana özellikle sıfır araç satışlarında önemli bir talep karşılayan otomotiv sektörü de yer alıyor. Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yaşanan fiyat artışlarına değinerek 210 modelle en fazla aracın sunulduğu 300-400 bin TL bandına dikkat çekti.

DÖVİZ KURU FİYATI BASKILADI

  • Sene başından bu yana sıfır araçlara olan talebin giderek arttığına işaret eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle parası olan sıfır aracı bir yatırım aracı olarak görüyor ve öncelikle sıfır almak istiyor. Sıfır araç pazarında ÖTV dilimi ve döviz kurları nedeniyle fiyatlar bir hayli baskılanıyor. Cardata verilerine göre, şu anda 150 bin TL’ye kadar sadece 3 araç kaldı. Bunlar 2020 model ve satılmaya devam eden 143 bin 868 TL ile Hyundai i10 1.0 Jump paket benzinli manuel vites, 139 bin TL ile Fiat Panda 1.2 Urban paket benzinli manuel vites ve 121 bin 900 TL ile Dacia Sandero 1.0 Ambiance paket benzinli manuel vitesten oluşuyor. Bu araçların ortalama fiyatı ise 134 bin 900 TL” ifadelerini kullandı.

210 MODELLE 300 BİN TL ÜSTÜ BİRİNCİ

Fiyatlara göre diğer modelleri de sıralayan Cardata Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: “150-200 bin TL arasında 66 araç var. Bu aralıktaki araçların ortalaması 184 bin 400 TL. 200-300 bin TL aralığında 152 araç bulunuyor ve ortalama fiyat 328 bin 800 TL. Asıl dikkat edilmesi gereken ise 300-400 bin TL bandı. Çünkü, markalar araçlarının çoğunu buraya konumlandırdı. Şu anda en çok model 210 adet ile bu aralıkta ve ortalama fiyat 352 bin 200 TL’ye ulaşmış durumda. Devamında, 400-500 bin TL bandında 117 araç, 500-600 bin TL bandında ise 77 araç var. Fiyatların yüksek olması nedeniyle özellikle Temmuz ayında talebin ikinci ele doğru önemli ölçüde yönelmesini bekliyoruz” dedi.

Hüsamettin Yalçın
Hüsamettin Yalçın

2. elde 1 ayda 300 bin satış bekleniyor

Sektörü çok şanslı bir 2 aylık dönemin beklediğini ifade eden Hüsamettin Yalçın, “Uzun tatil dönemleri sıfırı olduğu kadar ikinci el araç pazarını da hareketlendirecek. Yaptığımız kapsamlı analizler doğrultusunda, Haziran ayının sıfır otomobil satışları açısından 75 bin adetle kapanmasını bekliyoruz. İkinci el araç satışları ise bunun 5-6 katı olacaktır. Ancak, asıl kırılma noktası 1 Temmuz. Özellikle tatil öncesi, yani 15 Temmuz’a kadar olan dönem ikinci ele çok yoğun bir talep bekliyoruz. Yaptığımız analizler Temmuz ayında 300 bin adet tekil ikinci el aracın satılacağını gösteriyor. Bu satışların büyük bölümü ise ilk 15 günde gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.


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