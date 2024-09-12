150 milyar liralık eğitim ekonomisi

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başladı. Piyasanın dört gözle beklediği öğretim sezonu başlarken, harcamalar da arttı. Esnafın da yüzü güldü. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yaparken alışveriş telaşı halen sürüyor. Ders zilinin çalmasıyla beraber kırtasiye, giyim, ayakkabı, çanta gibi birçok kalemde harcamalar tavan yaptı.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİNE BÜYÜK TALEP VAR

Okulların açılmasıyla özellikle kırtasiye ürünlerine büyük bir talep oldu. Defter, kalem, silgi, çanta, suluk gibi diğer okul araç gereçleri revaçta. Bu durum çok sayıda sektöre de katkı sağladı. Okul alışverişi halen devam ederken yapılacak harcamaların, başta kırtasiye olmak üzere yan sektörlerle beraber eylül ayında piyasaya 150 milyar liralık bir katkı vermesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK OKUL KIYAFETİ 2.500 TL

İhtiyaçların başında ilk sırada okul kıyafeti geliyor. Şu anda 2 bin 500-3 bin liraya bir okul kıyafeti alınabiliyor. 20 milyon öğrenci hesaba katıldığında, sadece kıyafet harcaması en az 50 milyar liraya tekabül ediyor. Öte yandan, bazı okulların kıyafet masrafları değişiklik gösterebiliyor. Bu rakam 5 bin liraları da bulabiliyor. Bazı okullar, velilere kıyafette satış noktaları konusunda 'buradan satın alacaksın' şartı koşabiliyor.

Çanta 5 bin liraya doluyor

Veliler ve öğrenciler en uygun alışveriş için alternatifleri araştırıyor ve buna göre gerekli ihtiyaç malzemelerini temin ediyor. Fiyatların geçen yıla göre yüzde 35 ila 60 arasında arttığı öğrenildi. Temel ihtiyaç listesi 1.000 lira ila 5 bin lira arasında değişiyor. Okul çantası, yaklaşık olarak 5 bin liraya doluyor. Okul ürünlerinin kalitesine göre de fiyatlarda değişiklik olabiliyor.











