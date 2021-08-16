Altın fiyatları toparlanma sürecinde Altının gram fiyatında 20 liralık bir düşüş yaşanmasına neden olan ons altındaki düşüş toparlanma sürecine geçti. Hem dolar kurunun düşmesi hem de ons altındaki çakılma iç piyasadaki altın türlerini olumsuz etkilemişti. Haftanın son günüde ise yüzde 1.57 değer kazanan ons altın bin 780 dolara ulaşırken bu durum gram ve çeyrek altının da yeniden yönünü yukarı çevirmesini sağladı. Bugün "Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" soruları yanıt arıyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; 16 Ağustos Pazartesi bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı hafif düşüşe geçti.

Haber Merkezi 16 Ağustos 2021, 08:14 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2021, 08:23 Yeni Şafak