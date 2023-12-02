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Ekonomi

162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) sistemine yapılan bir siber saldırı sonucu 162 bin çiftçinin kimlik bilgilerinin çalındığını tespit etti.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:57 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Konuya ilişkin inceleme devam ederken, KVKK eğer zafiyet tespit eder ve bu durumdan TZOB’u sorumlu tutarsa birliğe idari para cezası kesilmesi ve yaptırım uygulanması gündeme gelecek.

TZOB’un gerekli bilgi işlem yatırımlarını yapmadığı KVKK tarafından belirlenirken, çiftçilerin arazi bilgileri, kimlik ve özlük bilgileri siber saldırganların eline düştü. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve ilgili kurula bildirmek zorunda. TZOB ihlalin 20 Kasım tarihinde meydana geldiği ve 21 Kasım tarihinde tespit edildiğini KVKK’ya bildirdi. Ziraat Odaları Bilgi Sistemi’nde (ZOBİS) kayıtlı bir kullanıcının hesap bilgileri kullanılarak farklı IP (internet protokolü) adreslerinden Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) web servis sorgulamaları gerçekleştirdiği belirlendi.


#Ekonomi
#çiftçi
#KVKK
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