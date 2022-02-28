2. el araç piyasasında yaprak kımıldamıyor: Alıcının gözü fiyat indiriminde
İkinci el otomobil pazarında yaprak kımıldamıyor. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin yüzde 73’ü araç almak için fiyatlarda indirim bekliyor. Öte yandan yapılan ÖTV ve kredi düzenlemelerinin tüketicin yüzde 70’ini memnun etmediği de ortaya çıktı.
Binlerce ikinci el aracın ilanın verildiği arabam.com, Türkiye’de araç almayı düşünenlerin davranışlarını araştırdı. Şubat ayında 520 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62,3’ü araç almayı düşünüyor. İstatistikleri paylaşan arabam.com’un sunmuş olduğu veriler, Türk halkının çoğunluğunun araç almak için acele etmediğini ve araç fiyatlarında bir indirim beklentisi olduğunu gösteriyor.
VATANDAŞ 2. ELDE ACELE ETMİYOR
Anket katılımcılarına ne zaman araç almak istedikleri sorulduğunda cevaplayanların yüzde 29’u acele etmediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 18’i 1 ay içerisinde, yüzde 9,5’i 3 ay içerisinde, yüzde 27,2’si 2 hafta içerisinde araç almayı düşündüğünü söylüyor. Katılımcıların yüzde 16,3’ü de henüz belli olmadığını belirtiyor.
Tüketicilere araç almak için neden acele etmedikleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 73’ü araç fiyatlarında indirimi beklediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 13,5’i piyasada aradığı aracı bulamadığını, yüzde 10,8’i araç almak için birikim yaptığını, yüzde 2,7’si tatil dönemlerinde kullandığı için araç almakta acele etmediğini belirtiyor.
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ALIMLARDA ‘ACİL İHTİYAÇ’ BİRİNCİ
Yakın zamanda araç almayı düşünen tüketicilere gerekçeleri sorulduğunda, tüketicilerin yüzde 42,5’i “acil ihtiyacım olduğu için” cevabını veriyor. Tüketicilerin yüzde 20,8’i yeterli birikimi olduğu için, yüzde 20’si piyasada her geçen gün temiz araç bulmak zor olduğu için, yüzde 16,7’si otomobil fiyatlarının artacağını düşündüğü için yakın zamanda araç almak istiyor.
ÖTV DÜZENLEMESİ BEKLENTİYİ KARŞILAMADIX
Katılımcılara ÖTV düzenlemesi ile ilgili düşünceleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 70,1’i beklentileri karşılamadığını dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 7,6’sı beklentileri karşıladığını düşünürken, yüzde 22,3’ü bu tür düzenlemelerin artırılması gerektiğini düşünüyor. Tüketicilere otomotiv piyasasının ne zaman hareketleneceğini düşündükleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 47,6’sı “otomobil fiyatları indirime girdiğinde” cevabını veriyor. Tüketicilerin yüzde 25,2’si yaz aylarının gelmesiyle, yüzde 15,2’si çip krizi çözüldüğünde, yüzde 12,1’i Ramazan Bayramı yaklaşırken talebin artmasıyla birlikte otomotiv piyasasının hareketleneceğini düşünüyor.