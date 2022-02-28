2. el araç piyasasında yaprak kımıldamıyor: Alıcının gözü fiyat indiriminde

Binlerce ikinci el aracın ilanın verildiği arabam.com, Türkiye’de araç almayı düşünenlerin davranışlarını araştırdı. Şubat ayında 520 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62,3’ü araç almayı düşünüyor. İstatistikleri paylaşan arabam.com’un sunmuş olduğu veriler, Türk halkının çoğunluğunun araç almak için acele etmediğini ve araç fiyatlarında bir indirim beklentisi olduğunu gösteriyor.

VATANDAŞ 2. ELDE ACELE ETMİYOR

Anket katılımcılarına ne zaman araç almak istedikleri sorulduğunda cevaplayanların yüzde 29’u acele etmediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 18’i 1 ay içerisinde, yüzde 9,5’i 3 ay içerisinde, yüzde 27,2’si 2 hafta içerisinde araç almayı düşündüğünü söylüyor. Katılımcıların yüzde 16,3’ü de henüz belli olmadığını belirtiyor.

FOTOĞRAF 11 Araba alacak pek çok kişi fiyatların sıfır araçlara göre daha uygun olması nedeni ile ikinci el arabaya yöneliyor. Küresel çip krizinin sıfır araç bulunurluğunu azaltması, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren ikinci el araba piyasasını hareketlendirmiş ve fiyatlarda yüzde 50’nin üzerinde artışa neden olmuştu. Ancak, aralık ayının sonundan itibaren ikinci el araç alışverişi neredeyse durma noktasına geldi. Öyle ki, iç pazarda tutulan belirli modeller hariç bireysel ilanların satılma süreleri 25 günden 39 günlere kadar çıktı. Aracını satamayanlar ise fiyatları düşürmek durumunda kaldı. İkinci el piyasasındaki durgunluğun başlıca nedenlerini taşıt kredilerinde düzenleme, yüksek faiz ve kurun seyriyle ilgili beklentiler şeklinde sıralayan uzmanlar, fiyatların yüzde 15 ila yüzde 18 arasında düştüğünü bildirdi. ‘YAPRAK KIPIRDAMIYOR’<br><br>Otomotiv analiz şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, durumu, “Şu anda ikinci elde alışveriş neredeyse durma noktasına geldi. Son 1 aydır durum böyle. Adeta yaprak kıpırdamıyor” şeklinde aktarırken, durgunluğun nedenleriyle ilgili, “Tüketici şu anda otomotiv tarafında, ÖTV matrah güncellemesi ve BDDK’nın atacağı kredi adımlarını bekliyor. Ekonomi tarafında da kurlar bu seviyede kalacak mı? Faizler düşecek mi? gibi birçok soru işareti var... Diğer yandan çip krizinden kaynaklı tedarik sorunları devam ediyor. Bu faktörlerden dolayı cebinde parası olup ikinci el araç satın almak isteyenler gidişatı yani önünü görmek istiyor. Herhangi bir adım ve öngörü olması halinde ikinci elde araç satışları yeniden hareketlenecektir” yorumunda bulundu. YÜZDE 15 DÜŞTÜ<br><br>Hürriyet'te yer alan habere göre sıfır araçta yeni model yılına sahip araçların fiyatları maliyetlerden ötürü artarken, ocak ayının sonundan itibaren ikinci el araç piyasında yüzde 15 civarında azalma yaşandı. Kurun yüksek olduğu seviyelerden araç alan kişilerin olduğuna dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, “Eylül-Aralık dönemindeki köpük fiyatlar ocak ayı sonu itibariyle geri gelmeye başladı. Şu anda yüzde 15’lere varan düşüş var. Kur, faiz ve atılacak adımlara ilişkim hem bireysel hem de kurumsal ikinci el araç sahiplerinde beklenti sürüyor. Diğer yandan, kurun yüksek seviyede olduğu dönemlerde araç alan esnafta da stok maliyeti baskısı var. Bu durum da satışları etkiliyor” dedi. SATIŞ SÜRELERİ 39 GÜNE ÇIKTI<br><br>Arabam.com Pazarlama Genel Müdürü Naim Çetintürk ise 20 Aralık 2021’de açıklanan kur korumalı mevzuat programı sonrasında kurdaki düşüşe işaret ederek, “O gün itibarıyla ikinci el pazarı yüzde 40-45 aralığında daraldı. Çünkü, hem bireysel alıcılar hem de ikinci el ticareti yapan şirketler, kurdaki yükseliş sürer düşüncesiyle 20 Aralık 2021’den önce yüksek fiyattan araç almış oldular. Şimdi aslında yüksek fiyattan araç alan bireyler ve kurumlar satma konusunda çok istekli değil... Galeriler bir miktar zararı göze alıyor ancak bireyler zarar etmek istemiyor. Bu durum da satışları baskılıyor. Bizdeki verilere göre, ikinci elde ilan satış süreleri bireysel ilanlarda 25 günden 39 güne çıktı. Kurumsal ilanlarda ise bu rakam 19 günden 28 güne çıktı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. İkinci elde fiyatlar aralık sonundan bu yana yüzde 15-18 düştü” dedi. İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Yüzde 15 düştü Araba alacaklara güzel haber! İkinci el araba fiyatları düşüşe geçti. Çip krizi ve pandemi nedeni ile artan sıfır araç fiyatları 2. el fiyatlarının da artmasına neden olmuştu. Öyle ki ikinci el bir aracın fiyatı sıfır olanın üzerine çıkmıştı. Fahiş fiyat artışları araba piyasasını olumsuz etkiledi. Ayrıca taşıt kredilerinde düzenlemenin yanı sıra yüksek faiz ve kur beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. İlana koyulan araçların satılma süreleri 39 güne çıkarken, satılamayanların fiyatı ise düştü. Fiyatların yüzde 15 ila 18 arasında gerilediğini belirten uzmanlar, yüksek kurdan ikinci el araç alan vatandaş ve esnafın üzerinde fiyat baskısı olduğunu da belirtti. Öte yandan sektör temsilcileri araba almak isteyen vatandaşların ÖTV matrah güncellemesi ve BDDK'nın atacağı kredi adımlarını beklediğini vurguluyor. BiP'te paylaş

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HER 4 KİŞİDEN 3’Ü İNDİRİM BEKLİYOR

Tüketicilere araç almak için neden acele etmedikleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 73’ü araç fiyatlarında indirimi beklediğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 13,5’i piyasada aradığı aracı bulamadığını, yüzde 10,8’i araç almak için birikim yaptığını, yüzde 2,7’si tatil dönemlerinde kullandığı için araç almakta acele etmediğini belirtiyor.

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ALIMLARDA ‘ACİL İHTİYAÇ’ BİRİNCİ

Yakın zamanda araç almayı düşünen tüketicilere gerekçeleri sorulduğunda, tüketicilerin yüzde 42,5’i “acil ihtiyacım olduğu için” cevabını veriyor. Tüketicilerin yüzde 20,8’i yeterli birikimi olduğu için, yüzde 20’si piyasada her geçen gün temiz araç bulmak zor olduğu için, yüzde 16,7’si otomobil fiyatlarının artacağını düşündüğü için yakın zamanda araç almak istiyor.

ÖTV DÜZENLEMESİ BEKLENTİYİ KARŞILAMADIX

Katılımcılara ÖTV düzenlemesi ile ilgili düşünceleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 70,1’i beklentileri karşılamadığını dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 7,6’sı beklentileri karşıladığını düşünürken, yüzde 22,3’ü bu tür düzenlemelerin artırılması gerektiğini düşünüyor. Tüketicilere otomotiv piyasasının ne zaman hareketleneceğini düşündükleri sorulduğunda tüketicilerin yüzde 47,6’sı “otomobil fiyatları indirime girdiğinde” cevabını veriyor. Tüketicilerin yüzde 25,2’si yaz aylarının gelmesiyle, yüzde 15,2’si çip krizi çözüldüğünde, yüzde 12,1’i Ramazan Bayramı yaklaşırken talebin artmasıyla birlikte otomotiv piyasasının hareketleneceğini düşünüyor.