20 günde 39 milyon liralık çiçek ihraç edildi: Türkiye'nin pazardaki önü açık

Dünya sis bitkileri sektöründeki payını her geçen gün arttıran Türkiye, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi 60 milyon dal çiçek ihraç etti. 20 günde gerçekleşen ihracattan sektör 6.5 milyon dolar (39 milyon TL) kazandı.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, "Sezona iyi başlamamıştık ama 14 Şubat öncesi satışlar gayet iyi gitti. Hem üreticiler hem de ihracatçılar memnun. Avrupa başta olmak üzere 60 milyon dal çiçek gönderdik. Bunun parasal değeri ise 6.5 milyon dolar" ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat yapılan ülkenin Hollanda olduğunu belirten Yılmaz, ikinci sırada Özbekistan'ın yer aldığını belirtiyor:

"İnşaat firmaları ve peyzajın bu ülkede yoğun iş yapması bizim de önümüzü açtı. Özbekistan'a ihracat her geçen gün artıyor. Üçüncü sırada İngiltere ve dördüncü sırada Almanya var."

SATIŞLARIN YÜZDE 95'İ KARANFİL

İhracattaki en büyük kalemin karanfil olduğunu belirten Yılmaz, "Satışların yüzde 95'i karanfil üzerine. Dünya standartlarında gül yapma şansımız olmadığından dolayı, gül ihracatımız yok" diye konuştu.

UZMANLAR: İHRACAT RAKAMLARI DAHA DÜŞÜK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden Soner Kazaz ise, TÜİK tarafından açıklanan ihracat rakamlarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, "Türkiye'nin süs bitkileri ihracatı 110 milyon dolar değil. TÜİK verilerinde 4'lü GTİP numaralarına bakarsanız yanılırsınız. Gerçek değer 71 milyon 231 dolar" dedi.

Türkiye’nin süs bitkileri üretim alanları son 20 yılda yüzde 259.45 oranında artış gösterdiğini belirten Kazaz, süs bitkileri üretimi ile ilgili yayınlanan raporda şu ifadelere dikkat çekiyor:

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"2000-2018 yılları arasındaki son 18 yılda süs bitkileri ihracatımız yüzde bin 174 oranında artış göstererek 2018 yılında 71 milyon 231 bin 156 dolara ulaşmıştır. 2018 yılı verilerine göre, ürün grupları içerisinde en fazla ihracat 34 milyon 147 bin 782 dolar değer ile kesme çiçeklerde gerçekleşmiş bunu 24 milyon 957 bin 41 dolar değer ile dış mekan süs bitkileri izlemiştir. Doğal çiçek soğanları ihracatımız ülkemizde özellikle son yıllarda uygulanan “doğal çiçek soğanlarının üretimi, doğadan toplanması ve ihracatına ilişkin yönetmelik” kapsamındaki kotalar nedeniyle giderek azalma eğilimi göstermektedir."

"TÜRKİYE'NİN SEKTÖRDE ZAYIF VE GÜÇLÜ YÖNLERİ NELER?"

"Süs Bitkileri Üretiminde Mevcut Durum ve Gelecek"başlıklı raporda, sektörün önündeki fırsatları ve engeller şöyle açıklanıyor:

GÜÇLÜ YÖNLER

- Hedef pazarlara (AB, Rusya vb.) coğrafi yakınlık

- Farklı ve uygun iklim özellikleri

- Türkiye’nin zengin biyoçeşitliliği

- Bazı ürünlerde yüksek üretim kalitesi

- Üretimde ve pazarlamada bilgi birikimi ve deneyim (kesme çiçek)

- İç piyasaya yönelik kesme çiçek mezatlarının varlığı

- Mesleki örgütün bulunması

-Katma değeri yüksek sektör olması

- Gelişmeye açık ve farklı ölçeklerde firmaların bulunması

- Sözleşmeli üretim modelinin uygulanması (kesme çiçek)

- Tarımın diğer kollarına göre birim alandaki karlılığın daha yüksek olması

- Karanfil ihracatında dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alması