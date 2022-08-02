Ekonomi 20den fazla ülkeye ihracat yapan Barem Ambalaj halka açılıyor
İŞ DÜNYASI

20'den fazla ülkeye ihracat yapan Barem Ambalaj halka açılıyor

İzmir, Gaziantep ve Karaman illerindeki 3 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Barem Ambalaj, halka arz oluyor. İnfo Yatırım aracılığıyla 3-4 Ağustos tarihleri arasında Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda şirket hisseleri 36,00 TL’den ihraç edilecek.

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Haber Merkezi DHA
20den fazla ülkeye ihracat yapan Barem Ambalaj halka açılıyor
Türkiye’nin en büyük 146. sanayi kuruluşu olan Barem Ambalaj halka arz oluyor.

30 yıla yakın tecrübesiyle ambalaj sektöründe stratejik öneme sahip İzmir, Gaziantep ve Karaman illerindeki 3 üretim tesisiyle faaliyet gösteren, yıllık yaklaşık 100 bin ton fiili üretim kapasitesine sahip olan, 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 800’den fazla kişiye istihdam sağlayan ve 2021 yılı ISO ikinci 500 şirket sıralamasında Türkiye’nin en büyük 146. sanayi kuruluşu olan Barem Ambalaj halka arz oluyor.
Barem Ambalaj; gıda, ambalaj, içecek ve temizlik sektörleri başta olmak üzere geniş tabana yayılmış sektör ve müşteri profiliyle Türkiye’nin önde gelen firmalarına hizmet veriyor. Şirket üretim maliyetleri arasında önemli yer tutan enerji giderlerini minimize edebilmek adına İzmir, Gaziantep ve Karaman’daki tesislerinde toplam kurulu gücü 3,6 MWh olan 2,0 milyon dolar tutarındaki GES yatırımını cari yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamladığını ve Nisan 2022 sonu itibarıyla tüm tesislerde elektrik üretimine başlandığını duyurdu.

2022 YIL SONUNDA 1,5 MİLYAR TL SATIŞ GELİRİ ELDE ETMEYİ HEDEFLİYOR

Şirketin açıkladığı verilere göre, 2021 yıl sonunda yıllık yüzde 87 artışla 771,1 milyon TL satış geliri elde eden Barem Ambalaj, 2022’nin ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 162 artışla 370,5 milyon TL satış geliri elde etmiş olup 2022 yıl sonunda 1,5 milyar TL satış geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Şirket, faaliyet karlılığında ise 2021 yıl sonunda yıllık yüzde 148 artışla 179,8 milyon TL FAVÖK elde ettiğini, 2022’nin ilk çeyreğinde ise yüzde 319 artışla 103,4 milyon TL FAVÖK elde ettiğini açıkladı.

Halka arza ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“31.12.2022 finansallarındaki FAVÖK tutarının, 2022 yılı için 348,3 milyon TL’lik FAVÖK tahmininden daha düşük olması halinde, sapma oranı kadar ilave pay Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar'ın hesaplarından yatırımcıların hesabına aktarılacaktır. Barem Ambalaj’ın satış ve karlılığındaki artış, marjlarla da desteklenerek finansal tablo dönemleri itibarıyla önemli bir finansal ve istikrarlı büyüme performansı sergilemiştir. Barem Ambalaj’ın halka arzına katılmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan ve bankalardan talep gönderilebilecek. Sabit fiyatla Borsa’da Satış yöntemiyle gerçekleştirilecek arzda, 3 Ağustos Çarşamba ve 4 Ağustos Perşembe günlerinde BARMA.HE koduyla 36,00 TL fiyattan talep toplanacak. İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleşecek halka arzda 7,5 milyon TL nominal değerdeki paylar sermaye artışı kapsamında, 3,5 milyon TL nominal değerdeki paylar ortak satışı kapsamında olmak üzere toplam 10,5 milyon adet pay satışa sunulacak. Şirket'in sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 7.500.000 TL nominal değerli payların satışından elde edeceği nette 255.750.000 TL tutarındaki fonun yüzde 45’i finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, yüzde 55’i işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

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