25 yılda 7 kattan fazla büyüdük

Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ERSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu” programında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca ekonomik değil, küresel ölçekte güçlü bir iddia olduğunu vurguladı. Önceki akşam gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ERSİAD Başkanı Saim Bahadır, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi eski futbolcu Mesut Özil’in de yer aldığı etkinlik, farklı sektörlerin temsilcilerinden ilgi gördü.





TÜRKİYE 200 MİLYAR $'DAN 1,5 TRİLYON $'A ÇIKTI

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın kıymeti anlaşılacak elbette ama geç anlaşılmasaydı daha iyi olurdu. Şu 23 yılın ortalarında bir yerde bile Cumhurbaşkanımızın arkasında daha güçlü dursaydık, bugün biz çok daha güçlü olurduk" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin 25 sene önce 67-68 milyon nüfusa sahip olduğunu, milli gelirin de 200 milyar dolar olduğunu anımsatarak, "Geldiğimiz nokta ne oldu? 86 milyonluk Türkiye, milli gelir 1,5 trilyon dolar. 7 kattan fazla büyümüş bir Türkiye" diye konuştu.





KİŞİ BAŞI GELİR 18 BİN DOLARA DAYANDI

Kişi başına milli gelirin 3 bin dolarlardan bu sene itibarıyla 18 bin dolara geleceğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye satın alma gücü itibarıyla milli gelire bakıldığı zaman dünyada bu sene sonunda 11'inci sıraya yerleşecek. 1999-2000 yılında 200 milyar dolarlık ekonomiden bahsediyoruz. Bugün sadece ihracatın 270 milyar doları geçmiş. Bugün onun üstüne 120 milyar dolar hizmet ihracatı, onun üstüne 64 milyar dolar turizm geliri. Yani dünyadan, bu kadar üretimine cevap alabilen bir ülke haline geldik."





Dayanışmayı büyütüp yatırımı artıracağız

ERSİAD Başkanı Saim Bahadır ise "Erzincanlı iş insanları, sadece Türkiye'de değil dünyaya üretim ve ticaret yapar hale gelmiştir. Dayanışmayı büyütmek, yeni yatırımlara ve yeni istihdamlara öncelik etmek için varız. Ülkemize, milletimize, Erzincanlımıza yakışır şekilde çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.





Birlik olursak ilk 5 ekonomi arasına girebiliriz

Türkiye’nin 23 yılda ortalama yüzde 5,4 büyüdüğüne işaret eden Erdoğan, darbe girişimleri, küresel krizler, pandemi, depremler ve bölgesel savaşlara rağmen bu performansın yakalandığını vurguladı. “Bütün bunlar yaşanmasaydı bugün 1,5 trilyon değil 2,5 trilyon dolarlık bir Türkiye konuşuyor olurduk” diyen Erdoğan, Türkiye'nin daha da büyüyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Türkiye, belki ilk 5 ekonominin arasına dünyada girebilecek bir enerjiyi taşıyor. Ama perspektifimizi genişletmemiz lazım. Şu birlik duygusu çok önemli. Dünyada bu ülkeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'mıza kimse laf söyletmese ne olur? Neyimiz eksik? Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durmaya değmez mi? Bu kadar bu ülkeye hizmet etmiş, ülkeyi buralardan buralara getirmiş, bugün dünyadaki en saygın liderlerden bir tanesi olan Cumhurbaşkanı'mızın arkasında hep beraber dursak ne olur,

ne kaybederiz."



