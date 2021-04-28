28 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? Altın fiyatlarında sert düşüş Değerli metaller arasında oldukça ilgi gören altın, yatırımcılar ve pek çok insan tarafından merak ediliyor. Gün içinde dalgalı bir seyir gösteren altın fiyatları, bu hareketliliğine 28 Nisan tarihinde de devam ediyor. Haftaya dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrinde etkisiyle yükselişle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte sert düşüşe geçti. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları en kadar? İşte 28 Nisan güncel altın fiyatları...

Haber Merkezi 28 Nisan 2021, 08:28 Son Güncelleme: 28 Nisan 2021, 08:43 Yeni Şafak