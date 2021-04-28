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Ekonomi Altın fiyatlarında sert düşüş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

28 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Altın fiyatlarında sert düşüş

Değerli metaller arasında oldukça ilgi gören altın, yatırımcılar ve pek çok insan tarafından merak ediliyor. Gün içinde dalgalı bir seyir gösteren altın fiyatları, bu hareketliliğine 28 Nisan tarihinde de devam ediyor. Haftaya dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrinde etkisiyle yükselişle başlayan çeyrek ve gram altın fiyatları günün ilk saatleriyle birlikte sert düşüşe geçti. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları en kadar? İşte 28 Nisan güncel altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Son dönemde grafiğindeki ani artışlarla gündeme gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle bugün de sabah saatlerinden itibaren binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Özellikle bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren veya yatırım yapmayı düşünen kişiler "28 Nisan bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularıyla takip ediyor. İşte altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 468,02

SATIŞ(TL) 468,10

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 751,00

SATIŞ(TL) 774,00

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.493,00

SATIŞ(TL) 1.548,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 2.989,00

SATIŞ(TL) 3.084,00

Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kuyumculardan destek: Yakında göreceğiz
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Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayı ile birlikte yurt dışı yatırımcılarının da gelmesiyle fındık sezonunda altında yükseliş trendini beklediklerini söyledi.
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Özellikle Karadeniz’in fındığının da altındaki yükselişe etki edeceğine dikkat çeken Kumaş, Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz dedi.
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En çok yatırım aracı altın oldu <br> <br> Yatırımcılar tarafından en çok tercihin altın olduğuna vurgu yapan Başkan Nuri Kumaş, Altın 2021 yılına aşağı türbülansta ve gramda 80 lira değerinde başlamıştı. Bununda etkisi ise maliye bakanlarımızın değişmesinden oluştu...
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Şimdi ilk 4 ayda altınımıza baktığımızda yavaş yavaş grafiklerde yükseldiğini görüyoruz. Şu anki para piyasasındaki son durumlarda dövize olan ilgi biraz daha arttı. Şu an altına ise yatırımcılarımız tarafından taleplerin gelmesi oldukça yoğun geçiyor...
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. Şu an 22 ayar bileziği 417 ile 420 bandında satışa sunuyoruz. Çeyrek altında ise 740 ile 750 bandında satışlarımız devam ediyor. Sıcak parası olanlar altına yatırım yapsın diyebiliriz. Çünkü altının 4.çeyrekte yükselebileceğini ve 500 lirayı göreceğini söylemiştik diye konuştu.
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Altın en güvenli yatırımdır <br> <br> Yurt dışı ve yurt içi yatırımcılar için altının iyi bir yatırım kaynağı olabileceğini söyleyen Kumaş, Yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza önerimiz altınlarını alabilirler. Bu aylar geçici olacak ve altında yükseliş devam edecek. Önümüzdeki aylar yeni bir yükseliş dalgalanmaların beklentisidir. Karadeniz’in yeşil altını olan fındık, sezonun açılmasıyla beraber dışarıdan gelen fındık sahiplerinin de cazibesi haline gelecektir diye konuştu.
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Cumhurbaşkanımızın davetini biz de destekliyoruz <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki yatırımcıların altın ve dövizlerini Türkiye bankalarında kullandırmaya yönelik davetine de destek veren Kumaş, Bir ailede olağan üstü durumda aile bireylerinden herkes fedakarlık yapar. Bizim yerli ve yurt dışındaki tasarruf sahibi yatırımcılarımız ülkemize bu yatırımları yapmalıdır...
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Bu dönemde ülkemize hep birlikte yardımcı olmalıyız. Varlıklarımızı Türk bankalarında değerlendirmeliyiz. Buna hem bizlerin ihtiyacı hem de ülkemizin ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızın davetini bizler de destekliyoruz şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı’nın çağrısına kuyumculardan destek: Yakında göreceğiz
Ordu'nun Ünye ilçesi Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, yaz ayının gelmesiyle beraber altında yeni yatırımcıların olacağını ve yurt dışındaki varlık sahibi vatandaşların ise birikimlerini Türkiye'de değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Kumaş, "Gram altında ve çeyrek lirada yükseliş potansiyelini yakında göreceğiz" dedi.

Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu
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Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ve döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle 500 lira bantlarına kadar çıkan altın fiyatları son günlerde günlerde 400 - 420 lira bantlarına kadar geriledi. Yaşanan düşüşle birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla ise kuyumcuların yolunu tuttu.
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Son günlerde fiyatları düşen altında yatırım amacıyla alımların arttığını ifade eden kuyumcular, altın fiyatlarının kısa vadede aynı seviyelerde seyredeceğini söyledi.
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“Ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var” <br>< br> Altın fiyatlarının düşmesi sonrasında Kocaeli’deki vatandaşlardan altına ciddi yönelim olduğunu belirten kuyumcu Sergen Kavartkurt, Altın fiyatları birden bire yükselişten sonra 500 bantlarına çıktı. Şu an 400 - 420 bantlarında seyrediyor. Bu düşüşten dolayı altına bir rehavet var şu anda, satışlarımız güzel bir şekilde ilerliyor...
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Altını şu anda yatırım aracı olarak düşünüyorlar çünkü altın sert düşüş yaptığı için tekrar çıkacağını düşünüyor vatandaşımız. Ondan dolayı altına ciddi bir şekilde yatırım amaçlı yönelme var. Nikah ve düğün salonlarının kademeli olarak açılmasının etkilerini özellikle yeni kararlar açıklandıktan sonra ciddi bir şekilde hissetmeye başladık” dedi.
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“Bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz” <br> <br> Altın fiyatlarının kısa vadede bu bantlarda kalacağını ancak uzun vadede yükseleceğini düşündüğünü belirten Sergen Kavartkurt, “Gram altının bugün ki normal fiyatı 424 lira üzerinden işlem görüyor, çeyrek altın 700 lira, cumhuriyet altını 2 bin 840 lira, bilezik de 390 lira bantlarında işlem görüyor şu anda...
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Biz bu bantlarda kalacağını düşünüyoruz özellikle 400 - 420 bantlarında. Uzun vadede ise yükseleceğini düşünüyoruz. Daimi müşterisiyim buranın. Altın fiyatları şu an biraz daha iyi seyrediyor. Yazın kardeşimin düğünü vardı o aralar çok yüksekti, şu anki seviyeler fena değil İnşallah artmaz” diye konuştu.
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“Yatırım aracı olarak düşünüyorum” <br>< br> Altın fiyatlarının yaz aylarında artacağını düşündüğünü söyleyen Demet Yılmaz şu sıralar altını yatırım aracı olarak gördüğünü belirterek,” Kesinlikle yatırım aracı olarak düşünüyorum, özellikle şu aylarda. Yaza doğru gitmeye başladığımızda düğün sezonu filan açılacağından çok daha fazla artacağı için şu sıralar güzel bir yatırım olabilir...
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Çeyrek altının daha doğru bir yatırım olacağını düşünüyorum şu sıralarda. Bileziği çok düşünmüyorum sonuçta değer kaybediyor fiyatı düşüyor ama çeyrek ya da gramın daha düzgün bir yatırım olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarında büyük düşüş: Vatandaş kuyumcuya koştu
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş yatırım amacıyla yapılan alımları arttırdı.
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