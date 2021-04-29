29 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? 29 Nisan altın fiyatları: Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere çıkan ve ardından düşüşe geçen altının yatırımcısı 29 Nisan sabahında gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan satıldığını merak etmeye başladı. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 29 Nisan 2021 Perşembe anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. İşte 29 Nisan 2021 Perşembe altın fiyatları...

Haber Merkezi 29 Nisan 2021, 08:30 Son Güncelleme: 29 Nisan 2021, 08:39 Yeni Şafak