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Ekonomi

300 milyon dolarlık yatırımla büyüyecek

Gaziantep merkezli sanayi kuruluşu SANKO Holding, 120’nci yılını kutladı. SANKO Holding Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Bu yıl için tekstilde 65, enerjide 90, ambalajda 50, çimentoda 40, limanda 35 ve diğer alanlarda 20 milyon dolar yatırım planlıyoruz" dedi.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:07 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Adil Sani Konukoğlu
Adil Sani Konukoğlu

Gaziantep merkezli sanayi kuruluşu SANKO Holding, 120’nci yılını kutladı. SANKO Holding, başta tekstil olmak üzere 11 farklı sektörde üretim gerçekleştiriyor, 100’den fazla ülkeye de ihracat yapıyor. 14 bin kişiyi istihdam eden firmanın lokomotif sektörü ise tekstil. Tekstilin yanı sıra ambalaj, çimento ve yenilenebilir enerji sektörlerinde üretim ve yatırım yapan SANKO Holding bu yıl toplamda 300 milyon dolar yatırım yapacak.

ÖNCELİK İNOVASYONA

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye’yi saran ve dünyaya uzanan bir şirketler topluluğu olarak istikrarlı büyümeyi sürdürmek kararlılığında olduklarını belirtti. Konukoğlu, “Bu yıl tekstilde 65, enerjide 90, ambalajda 50, çimentoda 40, limanda 35 ve diğer alanlarda 20 milyon dolar yatırım planlıyoruz. Yatırım planlarında teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge konuları öncelikli” bilgisini verdi SANKO Tekstil, şu anda her üründe yüzde 10 olan geri dönüşümden elde edilmiş miktarı, yüzde 35-40’a çıkarmayı hedefliyor. 2022'de faaliyete başlayan tekstil geri dönüşüm tesisiyle, tekstil atıkları yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Bu alanda, 150 milyon dolar civarında yatırım planlanıyor.

Çimentoda halka arz planı

SANKO Enerji, hidroelektrik, rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji santralleri ile tamamen yenilenebilir kaynaklardan toplam 1.000 megavat kurulu güce sahip. 2008 yılından bugüne kadar 6 hidroelektrik santrali, 6 rüzgâr santrali, 3 jeotermal santrali ve 2 güneş enerjisi santraline toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Hedef, toplam kurulu gücü 2030’a kadar 2 bin megavatın üzerine çıkarmak. Alınan bilgilere göre çimentoda ise eylülden sonra halka arz planlandığı öğrenildi.



#Yatırım
#Ekonomi
#Gaziantep
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