Ekonomi 31 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte yılın son gününde altın fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

31 Aralık 2020 Perşembe altın fiyatları: Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

31 Aralık altın fiyatları ne kadar? İşte yılın son gününde altın fiyatları

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları 31 Aralık Perşembe 2020 altın piyasasındaki güncel verileri gösterdi. Bugün 2020 yılının son altın fiyatları belirlenmiş olacak. Dün düşüş eğilimi gösteren altın yeni yıla hangi rakamlarla girecek merak ediliyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL'den alınıp satılıyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları merak ediliyor.
Altın fiyatları merak ediliyor.

Yatırımcısının güvenli limanı olarak görülen altın haftanın dördüncü işlem gününde de ilgiyle takip ediliyor. Dün itibarıyla bir önceki güne göre düşmeye başlayan altın fiyatları, 31 Aralık 2020 Perşembe günü de düşüşe devam ediyor.

Bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, geçtiğimiz günlerde bin 800 dolara kadar çekilmişti. Altının ons fiyatı bugün 1.880 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yılın son haftasında değer kaybeden gram altın, 446 liradan işlem görüyor. Peki, diğer altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

446,79

448,78

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

716,55

732,38

Altın fiyatları dibi görüyor
EKONOMİ
Altın fiyatları dibi görüyor

YARIM ALTIN FİYATI

1.428,16

1.464,30

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.865,27

2.919,65

İnternetten altın alırken dikkat: Uzmanlar bile ayırt etmekte zorlanıyor
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Yeni yıl öncesi getirilen kısıtlama kararı nedeniyle dışarıda yapılacak yılbaşı kutlamalarının ertelenmesiyle kuyumcularda da hediyelik olarak alınan altın ve pırlanta satışları düştü.
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Birçok kişi yeni yıl öncesi özellikle internette çarpıcı indirim oranları ile satışa sunulan altın ve pırlantalara yöneldi. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden alışverişlerin yoğunlaştığı bu dönemde dolandırıcılıkların da arttığına dikkat çekerek sanal alemde altın ve pırlanta alacak olan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Sedat Özdinç, altın ve pırlanta gibi değerli madenlerde internette yazıldığı gibi büyük indirimlerin söz konusu olamayacağını söyledi.
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İnsanların altın ve pırlantaları tanıdığı kuyumcu esnafından almasını, internette ise bilinen kurumsal firmaları tercih etmesi gerektiğini ifade eden Özdinç, altın ve pırlanta türü ürünlerin alınmadan önce mutlaka sertifikalarının ve iş yeri satış garantilerinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.
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Sertifikalı ve işletme garantili alınan altın ve pırlanta ürünlerinin istenildiğinde rahatlıkla satılabileceğini dile getiren Özdinç, özellikle internet üzerinden bilinmeyen markalardan indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı olabileceğine dikkat çekerek, Altın almadan önce mutlaka hem uluslararası sertifikanın hem de iş yeri sertifikasının sorgulanması gerekiyor. Müşteri bu sertifikaları aldığında elindeki altın ya da pırlanta ürünü yeniden gönül rahatlığıyla satabilir. İnternetten alınan altın satılmaya götürüldüğünde kuyumcu düşük ayarlı olduğunu fark edecek ve buna göre fiyat verecektir. Bu yüzden bu hususlara dikkat etmek çok önemli. İnsanlarımız bu yüzden kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler dedi.
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Altın fiyatlarının belli bir standardı olduğunu ve altında indirim vaatlerine inanılmaması gerektiğini de dile getiren Özdinç, özellikle internet ortamında bilinmeyen markaların yılbaşı için özel indirimler şeklinde reklamlar yaptığını söyledi. Bu reklamlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdinç, Altında indirim olmaz. Altında ucuzluk olmaz. Almış olduğunuz altının gramı her yerde aynıdır. Altınlarda yüzde 70 indirim diyorlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ucuz altın diye bir şey olamaz. İnsanlarımız altında indirim lafına inanmasınlar diye konuştu.
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Gaziantep'te kuyumculuk yapan Ömer Kılıç ise özel günlerde dolandırıcıların sanal alemde dikkat çekici indirim kampanyaları ile vatandaşları dolandırdığını söyledi.
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İnternetten alışveriş yaparak mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları uyaran Kılıç, Yılbaşı öncesinde belli başlı altın ürünlerinde indirimler yapılabiliyor. Ancak dolandırıcılar özel günleri fırsata dönüştürebiliyor. Bu durum özellikle internet ortamında çokça yaşanıyor. İnternette yüzde 50, yüzde 60 indirim gibi reklamlarla insanlara sahte ürün satışları yapılabiliyor. Altın ve pırlanta alışverişlerinde özellikle güvenilir esnafların tercih edilmesi gerekiyor. Altında özellikle yüksek bir indirim olma ihtimali yok diye konuştu.
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Altın alım satımlarında kar marjlarının düşük olması sebebiyle yüksek indirimlerin söz konusu olamayacağına dikkat çekerek, internetten altın alımlar konusunda vatandaşları uyaran kuyumcu Nusrettin Kılıç ise şöyle konuştu: İnternet aleminde son zamanlarda sanal alışverişlerden dolayı dolandırıcılık olayları da arttı. İnsanlar çok dikkat etmeli. Güvenilir kuyumcuların ya da güvenilir sitelerin tercih edilmesi gerekmektedir. Mücevherlerde indirim olabilir ancak altın ürünlerinde maalesef indirim olamaz. Altının alım ve satımlarında kar marjları yüzde birlere dayandığı için altındaki indirimler yanıltıcıdır. Düşük ayar ya da sahte altını insanların ayırt etmesi neredeyse imkansız. Bazen bu işin uzmanı olan esnaf bile yanılabiliyor.
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İnternet alışverişleri yerine güvenilir ve sabit esnafların tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek vatandaşlara altın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunan kuyumcu Ayhan Karahan ise, Kişi internetten siparişini veriyor baktığı ürün farklı eve gelen ürün farklı. Vatandaş internetten 22 ayar altın siparişi veriyor eve gelen ürün 8 ayar. Vatandaşlara tavsiyemiz gidip ürünü kuyumcularda görsün ve öyle alsın dedi.
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İnternetten altın alırken dikkat: Uzmanlar bile ayırt etmekte zorlanıyor
Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, yeni yıl nedeniyle internetten yapılan indirimli altın ve pırlanta satışlarına karşı vatandaşları uyardı. Özdinç, indirimli olarak alınan altınların düşük ayarlı veya boyanmış bakır olduğunu belirterek, "İnternetten kurumsal firmalar dışında alışverişten uzak durarak, dolandırılmaktan kurtulursunuz" dedi.

Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
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Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’de görülmesinden sonra altının ons fiyatı yükselişe geçti.
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Ons altın mutasyon açıklamalarının ardından 1850 dolardan 1900 dolara fırladı.
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İç piyasada dolarTL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın 770 liradan satılıyor.
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Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 471,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.145 liradan satılıyor.
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Analistler, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılmasının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
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Bugün, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin ve Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.876 doların destek, 1.923 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
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Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi.
Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi
Ons altın virüsün mutasyona uğramasıyla yükseldi. İç piyasada dolar/TL paritesindeki düşüşe bağlı olarak gram altın 468 lira, çeyrek altın ise 770 liradan satılıyor.


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