​3,8 milyar dolarlık döviz altı günde satıldı

Uzun zamandır dolarda park eden para, TL’nin getirisinin yükselmesiyle hareketlendi. Türkiye’nin pandemiye rağmen ekonomisini büyütmesi, kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği olumlu raporlar ve ülke risk priminin düşmesi paranın yeni yön arayışında etkili oldu. 5 ay öncesine göre 568 puandan 318 puana kadar gerileyen ülke risk primine bir de yakın zamanda açıklanacak olan yeni reform beklentileri eklenince 6 günlük sürede döviz mevduatlarında hızlı bir çözülme dikkat çekti. Uzmanlar enflasyonda istenilen seviyede düşüş yaşanmasa da ülke risk priminde kademeli düşüşün ters dolarizasyon sinyali olarak algılanabileceğine vurgu yaptı.

GERÇEK KİŞİLER SATIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 25 Şubat-4 Mart tarihleri arasındaki 6 günlük süre itibarıyla yurt içi yerleşik kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 781 milyon dolar azaldı. Toplam döviz mevduatı 258 milyar 235 milyon dolardan 254 milyar 454 milyon dolara geriledi. Söz konusu dövizlerin 103 milyar 920 milyon doları vadesiz, 150 milyar 533 milyon doları ise vadeli döviz mevduatlarında tutuldu. Gerçek kişilerin vadeli döviz mevduatları aynı sürede 168 milyar 56 milyon dolardan 166 milyar 61 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise aynı dönemde 751 milyon dolar gerileyerek 90 milyar 178 milyon dolardan 84,8 milyar dolara indi. Döviz mevduatlarındaki çözülme yıl sonuna göre ise yüzde 3,51’e ulaştı.

YABANCI DA TL’YE YÖNELDİ

Bankacılar yabancı tarafında da TL’ye oldukça yoğun bir ilgi gördüklerini dile getiriyor. Bireysel tarafta da dövize ilginin zayıfladığı görülüyor. Türkiye’de yaşayanların geçen yıl TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi ve uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle dolar alımına yöneldiğini hatırlatan bankacılar, “Kasım ayında yapılan ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından ise TL, dolar ve avro karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın attığı adımlar ve piyasaya verdiği sinyaller de TL’ye güveni artırdı” bilgisini verdi.

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