Ekonomi 3,8 milyar dolarlık döviz altı günde satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​3,8 milyar dolarlık döviz altı günde satıldı

3,8 milyar dolarlık döviz altı günde satıldı

Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği olumlu raporlar, ülke risk priminin kademeli olarak azalması ve beklenen yeni reformlar vatandaşı Türk Lirası varlıklara yönlendirdi. 6 günlük çıkışlar, kayıtlara 3 milyar 781 milyon dolarlık satış olarak yansıdı. Dolardan çıkanların adresi ise hazine kağıtları ve hisse senedi oldu.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uzun zamandır dolarda park eden para, TL’nin getirisinin yükselmesiyle hareketlendi. Türkiye’nin pandemiye rağmen ekonomisini büyütmesi, kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği olumlu raporlar ve ülke risk priminin düşmesi paranın yeni yön arayışında etkili oldu. 5 ay öncesine göre 568 puandan 318 puana kadar gerileyen ülke risk primine bir de yakın zamanda açıklanacak olan yeni reform beklentileri eklenince 6 günlük sürede döviz mevduatlarında hızlı bir çözülme dikkat çekti. Uzmanlar enflasyonda istenilen seviyede düşüş yaşanmasa da ülke risk priminde kademeli düşüşün ters dolarizasyon sinyali olarak algılanabileceğine vurgu yaptı.

GERÇEK KİŞİLER SATIYOR

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 25 Şubat-4 Mart tarihleri arasındaki 6 günlük süre itibarıyla yurt içi yerleşik kişilerin döviz mevduatları 3 milyar 781 milyon dolar azaldı. Toplam döviz mevduatı 258 milyar 235 milyon dolardan 254 milyar 454 milyon dolara geriledi. Söz konusu dövizlerin 103 milyar 920 milyon doları vadesiz, 150 milyar 533 milyon doları ise vadeli döviz mevduatlarında tutuldu. Gerçek kişilerin vadeli döviz mevduatları aynı sürede 168 milyar 56 milyon dolardan 166 milyar 61 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatları ise aynı dönemde 751 milyon dolar gerileyerek 90 milyar 178 milyon dolardan 84,8 milyar dolara indi. Döviz mevduatlarındaki çözülme yıl sonuna göre ise yüzde 3,51’e ulaştı.

YABANCI DA TL’YE YÖNELDİ

Bankacılar yabancı tarafında da TL’ye oldukça yoğun bir ilgi gördüklerini dile getiriyor. Bireysel tarafta da dövize ilginin zayıfladığı görülüyor. Türkiye’de yaşayanların geçen yıl TL’nin dolar karşısında değer kaybetmesi ve uygulanan düşük faiz politikası nedeniyle dolar alımına yöneldiğini hatırlatan bankacılar, “Kasım ayında yapılan ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından ise TL, dolar ve avro karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın attığı adımlar ve piyasaya verdiği sinyaller de TL’ye güveni artırdı” bilgisini verdi.

YENİ ROTA HİSSE VE HAZİNE KAĞIDI

  • Yerli ve yabancı yatırımcıların parada yeni adresi ise hisse senedi ve hazine kağıdı olarak gösteriliyor. TCMB verilerine göre son 6 haftadır yabancı yatırımcılar tahvil ve bono alıyorlar. Son bir haftadır ise ufak çaplı hisse alımları dikkat çekiyor. Hazine kağıdı dikkate alındığında 22 Ocak 2021’den bu yana yabancıların Türk varlıklarına girişi 996 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Uzmanlar gündemde piyasa bozucu bir haber akışının görünmediğini buna karşın bu hafta içinde cumhurbaşkanı tarafından reform paketlerinin açıklanacağını dile getiriyor. Bu da iyimser havanın Türk Lirası varlıklardan yana sürdüğüne işaret ediyor.
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