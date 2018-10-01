3S Firuze Konakları’nda yaşam başladı

3S Kale Holding’in uzman işçilik ve yüksek kalite anlayışıyla hayata geçirdiği 3S Firuze Konakları, hayalindeki evde yaşamak isteyenler için içinden mutluluk geçen bir yaşamın kapılarını araladı.

28.000 metrekarelik proje sahasına inşa edilen 3S Firuze Konakları, muhteşem göl manzarası ve mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisi ile Avcılar’da bambaşka bir yaşam alanı yaratıyor. Ortak kat bahçeleri ve ferah tasarımıyla seçkin bir görünüm sunuyor.

467.000 TL’den başlayan fiyatlarla, firma vadesiyle ’48 ay, 0 faiz’ fırsatı sunulan projede, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor. 3S Firuze Konakları 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle herkese hitap ediyor.

3S Firuze Konakları

3S Firuze Konakları, İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsüne yakınlığı dolayısıyla yüksek kiralama potansiyeline sahip proje, E-5, Avcılar İstanbul Üniversitesi Metrobüs Durağı ve yakın zamanda yapımı planlanan Yenikapı-Büyükçekmece Metrosu’na ise sadece yürüme mesafesinde bulunmasıyla ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Seçkin markalardan yüksek standartlı malzemelerden yararlanıldı

3S Kale’nin yüksek standartlardaki kalite anlayışı, malzeme seçimi ve uzman bir işçilikle hayata geçirildi. Projede kaliteli ve konforlu bir yaşam için; mutfak dolapları Lineadecor, mutfak tezgâhı Çimstone, banyo dolapları, vitrifiyeler ve armatürler Kale Banyo, banyo seramikleri Çanakkale Seramik, beyaz eşya Siemens, klima Mitsubishi Electric, pencere doğramaları Winsa, asansör Otis, çelik kapı Kale Çelik Kapı, iç kapılar Artella’dan tedarik edilirken, dış cephede ise Kalesinterflex tercih edildi.