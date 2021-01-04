Ekonomi Bitcoinde rekor sonrası son durum
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4 Ocak Bitcoin fiyatları: Bitcoin'in fiyatı ne kadar oldu?

Bitcoin'de rekor sonrası son durum

Yatırımcılar yeni ilgi alanlarından biri olan Bitcoin'in fiyatında gelinen son seviyeyi araştırıyor. Pazar günü erken saatlerde 34,538.36 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeyi gören Bitcoin daha sonra 33 bin dolar düzeyine geri döndü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle Pazar günü erken saatlerde 34,538.36 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeyi gören Bitcoin, daha sonra 3,000 dolar düzeyine döndü.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in yeni zirve düzeyindeki toplam piyasa hacmi de 642.03 milyar dolara ulaştı.

Analistlere göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC) kripto para piyasalarının toplam hacim bazında ilk beş arasında bulunan Ripple (XRP) ile ilgili dava açacağına ilişkin haberlerin etkisiyle, bu birimden artan çıkışlar da, Bitcoin'in hızlı tırmanışını destekleyen önemli gelişmeler arasında bulunuyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.18 artışla 33,252.57 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 22.49 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 629.88 milyar dolardan, 617.82 dolara geriledi.

  • Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 23 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 24 milyar dolar artışla 895.67 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 57 milyar dolarlık artışla 344 milyar doları buldu.

Toplam 8,164 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,247 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 69'unu Bitcoin oluşturuyordu.

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