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Ekonomi

40 lira olmadı 40 kuruş düştü

Dolar/TL kuru 24 Nisan’da 32,56 ile tarihi zirvesini gördükten sonra yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,17 seviyesine geriledi. Böylece doların TL karşısındaki değer kaybı son bir ayda 40 kuruşu buldu. Rakamlar, yıl sonunda doların 38,7 lira olacağı tahminini ortaya koyan beklenti anketinin tersini gösteriyor.

04:00 - 28/05/2024 вторник
Güncelleme: 00:36 - 28/05/2024 вторник
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Uygulanan ekonomi politikaları uluslararası yatırımcıyı cezbederken, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybettiği dönem de sona erdi. Dolar/TL kuru 24 Nisan’da 32,56 ile tarihi zirvesini gördükten sonra yaklaşık yüzde 1,2 düşüşle 32,17 seviyesine geriledi. Böylece doların TL karşısındaki değer kaybı son bir ayda 40 kuruşa ulaştı.

TAHMİNLER TUTMADI

Rakamlar, yıl sonunda dolar için 38,77 lira olacağı tahminini ortaya koyan beklenti anketinin tersini gösterdi. Son dönemlerde yeni ihraç edilen tahvil ve bonolara olan yabancı talebi de yakın zamanda TL’nin dolar karşısında daha da güçleneceği senaryolarını destekliyor.

KURDA KALICI İSTİKRAR

Uzmanlar; cari denge, dış ticaret, turizm gelirleri ve yabancı yatırım gibi verilerdeki iyileşmeyle, TL üzerindeki kur baskısının azalacağı bir döneme girildiğine işaret ediyor.

Döviz almasak 20'li rakamları görürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz biriktirmemesi durumunda liranın nominal değer kazanabileceğini belirterek, “Piyasadan döviz almasak Dolar/TL 20’li rakamlara, 30’un altına gerilerdi” açıklamasını yapmıştı.



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