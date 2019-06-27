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Ekonomi 4üncü Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi ODTÜde düzenlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

4’üncü Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi ODTÜ’de düzenlendi

2013 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi’nin bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Akademisyenler, sektör paydaşları, düzenleyici ve denetleyici kurum uzmanlarının, sigorta ve aktüerya alanındaki en son araştırma konuları ve ihtiyaçları değerlendirdiği kongre, 24-25 Haziran 2019 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4’üncü Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi
4’üncü Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi

ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü ve Aktüerler Derneği tarafından düzenlenen 4’üncü Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 24-25 Haziran 2019 tarihinde ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 800’e yakın katılımcıyla gerçekleşti. Sektörünün nabzının tutulduğu kongre, ODTÜ Finansal Matematik ve Aktüerya Bölümleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevtap Kestel, Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap, Uluslararası Aktüerler Birliği Başkanı Gábor Hanák, Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Program, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burak Saltoğlu’nun “Finansal Risk Ölçümünde Son Gelişmeler” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Burak Saltoğlu konuşmasında, finans endüstrisindeki gelecek dönem krizlerine karşı mevcut yöntemlerin etkinliği ve akademik dünyadaki yeni model eğilimleri konularına değindi. KPMG Şirket Ortağı Sinem Cantürk moderatörlüğünde gerçekleşen UFRS17 konulu panelin katılımcıları Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler, Allianz Sigorta CFO’su Ersin Pak ve KPMG Global Şirket Ortağı Mary Trussell oldu. Sigorta şirketleri için UFRS17 sürecinin önemi, etkileri ve aktüerlerin bu süreçteki önemi vurgulandı.

Öğleden sonra oturumu Prof. Dr. Ahmet Yakut moderatörlüğünde TARSİM Genel Müdür Yardımcısı Zeki Karakurt, DASK Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Türkmen ve RS Servis Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı’nın katılımlarıyla “Katastrofik Hasarlar ve İklim” başlıklı panel ile başladı. Türkiye’de tarım sigortaları, DASK’ta sigortacılık oranı ve önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan çalışmalar, dolu hasarları ve otomobil sektörüne etkileri ile yapılması planlanan akreditasyonlar üzerine konuşma verildi. Program daha sonra Willis Towers Watson’dan Chris Holiday ve Anıl Gülveren tarafından yapılan sigortacılıkta makine öğrenimi konulu sunum ile devam etti. Makine öğrenimi uygulamalarından dolandırıcılık tespiti, metin madenciliği örnekleri üzerinde duruldu ve makine öğreniminin daha az sürede daha etkili modeller üretmeyi sağladığı anlatıldı.

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Kongrenin ilk günü Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Mehmet Kalkavan moderatörlüğünde “Hayat Dışı Sigortalar” konulu CEO Paneli ile noktalandı. Güneş Sigorta CEO’su Atilla Benli, Anadolu Sigorta CEO’su İlhami Koç, Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ve Ergo Sigorta CEO’su Yıldırım Türe’nin katıldığı panelde sigorta sektörünün doğru bilinen yanlışları üzerine sorular cevaplandı ve gelecekte bu mesleği seçmek isteyen gençlere kendi tecrübeleri doğrultusunda kariyer önerilerinde bulundular.

Kongrenin son günü Ernst and Young Şirket Ortağı Damla Harman moderatörlüğünde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürü Murat Hakseven, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü Uluç İçöz, Ernst and Young Direktörü Will Mirams katılımıyla “Sigorta Sektöründe Dijital Dönüşü” gerçekleşti. Kahve molasının ardından Verda Hukuk Yönetici Ortağı Nafiz Özgür Rifaioğlu moderatölüğünde, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Evrim Akgün, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Ebru Gençosmanoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Öntürk’ün katılımıyla “Regülasyon ve Hukuk” oturumu düzenlendi.

Kongre moderatörlüğünü İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen üstlendiği “Hayat Sigortaları ve Emeklilik” konulu CEO Paneli ile tamamlandı. Garanti Emeklilik CEO’su Burak Ali Göçer, Fiba Emeklilik CEO’su Erol Öztürkoğlu, NN Hayat ve Emeklilik CEO’su Marius Popescu panelin katılımcıları arasında yer aldı.

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Kongre'de ayrıca, lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik poster yarışması düzenlenerek genç yeteneklerin kongreye katkıları sağlandı.

Programın kapanışı düzenlenen Poster Yarışması Ödül Töreni’nin ardından gerçekleşti.

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