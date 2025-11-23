5 milyar avroluk yeni yatırım yolda

Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi (CCEF), ‘Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları/ 2020–2024 Güncellemesi’ başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, Fransız ve Fransız-Türk ortaklı şirketler 2020–2024 döneminde Türkiye’ye 3,6 milyar avro yatırım yaparak GSYİH’ye yüzde 1,6 oranında katkı ve ekonomiye yaklaşık 18,7 milyar avro destek sağladı. Aynı rapor, önümüzdeki 3 yıl içinde yaklaşık 5 milyar avroluk yeni yatırımla bu katkının daha da artırılmasının hedeflendiğini ortaya koyuyor. 143 Fransız ve Fransız-Türk şirketi üzerine hazırlanan rapor, Fransız sermayesinin Türkiye’deki etkisini gösterdi.

197 TESİSTE ÜRETİM 400 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Rapora göre bu şirketler Türkiye’de doğrudan 143 binden fazla kişiye istihdam sağlarken, dolaylı etkilerle birlikte bu sayı yaklaşık 400 bine ulaşıyor. Ülke genelinde 197 üretim tesisiyle faaliyet gösteren firmalar, Türkiye’yi yalnızca büyük bir pazar değil, aynı zamanda rekabetçi bir üretim merkezi olarak konumlandırıyor. Firmalar, 2020–2024 döneminde 36,6 milyar avroluk ciroya ulaştı. Bu cironun yüzde 22’sinin ihracattan gelmesi ise Türkiye’nin küresel ticaret ağlarına entegrasyonunda Fransız sermayesinin rolünü ortaya koydu.

ATILIMLAR TÜRKİYE'YE GÜÇ KATIYOR

Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) Türkiye Komitesi Başkanı Franck Mereyde, “Türkiye’deki Fransa varlığı 400 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlıyor. Bu, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve ülkeyi uzun vadeli stratejik bir ortak olarak görmenin açık göstergesidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel de, “Bu ortaklık 140 yıllık ticari ilişkimizin bir yansıması. 2024 itibarıyla Fransa-Türkiye ikili yatırım stoku 8,4 milyar doları aşmış durumda” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ise, “Son 5 yılda Türkiye’ye 3,6 milyar avro yatırım yapan firmalar, önümüzdeki üç yıl içinde ilave 5 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor” diye konuştu.

700 milyon avroluk Ar-Ge yatırımı yaptılar

Fransız ve Fransız-Türk şirketleri, 2022–2024 döneminde 700 milyon avroluk Ar-Ge yatırımı ile teknolojik yenilik ve bilgi transferinde önemli rol oynadı. Yeni yatırımların ise özellikle endüstri, lojistik, inşaat ve turizm sektörlerine yönlendirileceği belirtildi.







