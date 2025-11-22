Ekimde 5,7 milyon turist geldi

Ekim ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sırada yer alırken, İngiltere üçüncü sırada konumlandı. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 11,44 oranında arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 10 aylık döneminde Türkiye’nin 55 milyon 676 bin 237 ziyaretçiyi ağırladığını, yabancı ziyaretçilerin ise 47 milyon 252 bin 314’ünü oluşturduğunu belirtti.