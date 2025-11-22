Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ekimde 5,7 milyon turist geldi

Ekimde 5,7 milyon turist geldi

Ekonomi Servisi
04:0022/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye turizmi, ekim ayında tarihi bir başarıya imza atarak yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 4,32 artışla 5 milyon 683 bin 717'ye taşıdı.

Ekim ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sırada yer alırken, İngiltere üçüncü sırada konumlandı. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 11,44 oranında arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 10 aylık döneminde Türkiye’nin 55 milyon 676 bin 237 ziyaretçiyi ağırladığını, yabancı ziyaretçilerin ise 47 milyon 252 bin 314’ünü oluşturduğunu belirtti.

TÜRKİYE MARKASI DAHA DA GÜÇLENİYOR

Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun turist niteliğinde olması da dikkat çekti. Yabancı ziyaretçilerin yüzde 96,20’si kültür, gezi ve tatil amaçlı Türkiye’yi tercih etti. Bakan Ersoy, açıklamasında Türkiye’nin uluslararası turizmdeki güçlü konumunu koruduğunu vurgulayarak, “Türkiye, ağırladığı ziyaretçi profili, turizm çeşitliliği ve dünya çapındaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir” dedi.



#Turizm
#Turist
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?