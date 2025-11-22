Ekimde 5,7 milyon turist geldi

Türkiye turizmi, ekim ayında tarihi bir başarıya imza atarak yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 4,32 artışla 5 milyon 683 bin 717'ye taşıdı.
Ekim ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Almanya ve Rusya Federasyonu ilk iki sırada yer alırken, İngiltere üçüncü sırada konumlandı. Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,20, Rusya Federasyonu’ndan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 11,44 oranında arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 10 aylık döneminde Türkiye’nin 55 milyon 676 bin 237 ziyaretçiyi ağırladığını, yabancı ziyaretçilerin ise 47 milyon 252 bin 314’ünü oluşturduğunu belirtti.
TÜRKİYE MARKASI DAHA DA GÜÇLENİYOR
Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun turist niteliğinde olması da dikkat çekti. Yabancı ziyaretçilerin yüzde 96,20’si kültür, gezi ve tatil amaçlı Türkiye’yi tercih etti. Bakan Ersoy, açıklamasında Türkiye’nin uluslararası turizmdeki güçlü konumunu koruduğunu vurgulayarak, “Türkiye, ağırladığı ziyaretçi profili, turizm çeşitliliği ve dünya çapındaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir” dedi.