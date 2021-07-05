Ekonomi Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 500 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 350 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
5 Temmuz çeyrek altın fiyatı ne kadar? Bugün altın ne kadar?
Arşiv

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 499,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya da yükselişle başlayarak saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 500,3 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise yükselişini dördüncü güne taşımasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatının 1.790 doların üzerinde kalıcı olması halinde 1.810 doların önemli direnç olduğunu kaydeden analistler, 1.750 doların ise destek olarak takip edileceğini ifade etti.

Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
FOTOĞRAF 7
Title
Yüksek fiyatlarıyla bilinen altın, insanlar için ulaşması zor bir noktaya geldi. Fakat ziynet eşyası kullanmak isteyen insanlar farklı arayışlar içerisinde. Son zamanlarda insanlar, altın takıya alternatif olarak gördükleri altın kaplama ürünler için yoğun talep oluşturuyor.
Title
Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, yoğun talepleri anlattı.
Title
Altın ürünlere göre çok daha ucuza elde edilebilen altın kaplama metal takılardaki talebe neden olan sebepleri anlatan Dikici, şu ifadeleri kullandı:
Title
Altın kaplama metal ürünler satıyoruz. Altın kaplama yaptığımız için görüntüsü birebir aynı. Zaten modelleri kuyumcular yapıyor. Altın fiyatları çok yüksek olduğu için kuyumcular da artık imitasyon ürünler yapmaya başladı.
Title
Bileklik, kolye, tuğra, bilezik gibi modellerin tamamı yapılıyor. İnsanlar da maliyet açısından tercih ediyor. Dışarıdaki 10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar. Tuğra, bileklik, kolye gibi ürünlerde işçilik işin içine giriyor. İşçiliği fazla olduğu için fiyatları 120 lira civarlarında oluyor. Kuyumcudan altınını satın almak isteseler 6-7 bin lira oluyor. İnsanların talepleri çok fazla oluyor. Kolları ve boynu boş gezmek istemeyen fakat maddi durumu altın almaya yetmeyen vatandaşlar bu ürünleri tercih ediyor.
Title
Title
Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: '10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar'
Son zamanlarda yükselen altın fiyatlarıyla birlikte vatandaşlar altın kaplama metal ziynet eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor.


Abone Ol Google News
Deneme sürecindeydiler

'Deneme sürecindeydiler'

Hamurla 'top gibi' oynanan fırının işletmecisi ilk kez konuştu.
Ekipleri şoke eden ev

Ekipleri şoke eden ev

Tam ​5 kamyon dolusu çöp çıkardılar.
Tutukluluğu devam edecek

Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı.

​Bakan Muş: 462 litre likit eroin ele geçirildi

​Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Arkadaş ortamında cebinden 5 liradan fazla para çıkarmıyordu...

Yargıtay: ​Yeterli geliri var yoksulluğa düşmez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.