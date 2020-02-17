Ekonomi 500 milyar dolarlık buluşma
İŞ DÜNYASI

500 milyar dolarlık buluşma

Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), 500 milyar dolarlık fonu yöneten melek yatırımcıları İstanbul'da buluşturdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu WBAF, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş'ın katılımıyla başladı.

Forum, Swissotel The Bosphorus'ta, 92 ülkeden çok sayıda delegenin katılımıyla yapılıyor.

Özel sektör ve kamu iş birliğinin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine odaklanacak etkinlik, 24 ana oturuma ve 132 uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacak. Yüzlerce melek yatırımcı ve sermaye piyasalarının ana oyuncularının katılacağı forumun ikinci günü Küresel Fon Bulma Sahnesi'nde 42 ülkeden 100 start-up, küresel yatırımcılara sunumlar yapacak.

Bu yılki oturumlara Nelson Mandela'nın torunu Swati Mandela'nın da katılması bekleniyor. Dünyanın ilk unicorn'larından birinin kurucusu olan, eski Singapur Milletvekili Prof. Inderjit Singh de burada bir konuşma yapacak.

Uluslararası 7 anlaşma imzalanacak

Forumda 7 uluslararası anlaşmanın imzalanması beklenirken, 2 yatırımcı toplantısı da düzenlenecek. 92 ülkeden davetli 260 özel yatırımcıya, Malezya Ticaret Bakanı Datuk Darell Leiking ve Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard Shalsi özel sunum gerçekleştirecek.

Ayrıca, Macaristan İhracat Tanıtım Ajansı (HEPA), İspanya Yatırım Ajansı (ICEX), Bahrain Ticaret Odası (BCCI), UNIDO, Anadalucia Hükümeti Yatırım Ajansı, Katar Kalkınma Bankası (QDB), Rusya Federasyonu Investoro Yatırım Ajansı, Nasdaq ve Dünya Bankası IFC güçlü delegasyonlarla foruma katılım sağlayacak.

Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. Nesrin El Hashemite, Mauritius 6. Devlet Başkanı Prof Ameenah Gurib-Fakim, Malezya Ticaret Bakanı Datuk Darell Leiking, Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard Shalsi, Mali Ekonomi Bakanı Safia Boly ve Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado Peralta'nın konuşma yapacağı etkinliğe, Portekiz ve Tunus'tan eski siyasetçiler de katılacak.

Dünyanın en büyük borsalarından "Nasdaq Sohbeti" gerçekleştirilecek

Ana oturumların yanı sıra "Nasdaq Sohbeti" de forumda yerini alacak. Dünyanın en büyük borsalarından Nasdaq'ın Başkan Yardımcısı Carsten Borring, küçük işletmelerin halka açılmalarında takip edilmesi gereken adımları aktaracak.

Forumun ilk günü merkezi İsviçre’de bulunan WAPPP-Dünya Özel Sektör-Kamu İşbirliği Teşkilatı'nca bir masterclass düzenlenecek. İkinci gün ise Macaristan İhracat Tanıtım Ajansı Başkanı Balazs Hendrich, Toys R US yatırımcısı Paulo Andrez, Nasdaq Başkan Yardımcısı Carsten Borring gibi önemli isimlerin katılacağı, hem girişimcileri hem de yatırımcıları ilgilendiren 6 ayrı workshop gerçekleştirilecek.

Öte yandan, bu akşam Dünya Mükemmellik Ödülleri'nin resepsiyon ve gala yemeği gerçekleştirilecek.

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