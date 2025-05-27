500 milyon dolarlık veri merkezi

2023 Ağustos ayında Körfez bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Trendyol, bugün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman olmak üzere bölgede 6 ülkede faaliyet gösteriyor. Son 1 yılda 65 bin satıcının 35 milyondan fazla ürününü bölgedeki 3,5 milyon aktif müşteriye ulaştıran şirket, Körfez ülkelerine yönelik mikro ihracat altyapısıyla “Made in Türkiye” etiketli ürünlerini bölgeyle buluşturdu. Trendyol, Körfez bölgesi için 2025 yılı sonuna kadar 4,5 milyon aktif kullanıcıya ve 11 milyon siparişe ulaşmayı hedefliyor. Günlük ortalama 220 binden fazla ürün Trendyol aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor. Türkiye’de e-ticarete kayıtlı 548 binden fazla satıcı bulunurken, 120 binden fazlası Trendyol aracılığıyla e-ihracat yapıyor. Mikro ihracat çözümleri ile ihracatçı haline gelen bu satıcılar, son bir yılda 1,5 milyar dolarlık toplam yurt dışı satış hacmi oluşturdu.