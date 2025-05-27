500 milyon dolarlık veri merkezi

Trendyol, BAE’li Castle Investments ile Ankara’da veri merkezi kuracak. İlk aşamada 500 milyon dolarlık yatırım yapılacağını açıklayan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, e-ihracatın gelişimiyle veri merkezine ihtiyacın arttığını söyledi. Çetin, yatırımın ülkemizin dijital geleceğine güvenin göstergesi olduğunu da kaydetti.
Trendyol, BAE’li Castle Investments ile veri merkezi kurmak için iş birliği anlaşması imzaladı. İlk aşamada 500 milyon dolarlık yatırımla Ankara Temelli’de hayata geçirilecek tesisin, 9,6 megavat BT kapasitesine sahip olacağı açıklandı. Söz konusu yatırım, Körfez sermayesinin Türkiye’nin dijital geleceğine duyduğu güvenin göstergesi olarak da yorumlandı. Mısır ve Suudi Arabistan’da önemli girişimleri olan Castle Investments’in ülkemizde yatırım yapması Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmesi açısından önemli görülüyor. Veri merkezinin ilk fazı ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçecek.
SON TEKNOLOJİSİYLE BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ
Bu iş birliği, toplamda 48 megavat BT kapasiteye sahip olacak merkezin geliştirilmesi ve işletilmesini kapsıyor. Tesis, bölgenin en büyük ve gelişmiş merkezlerinden olacak. Kapasitesinin yüzde 40’ı Trendyol tarafından kullanılırken yüzde 60’ı dışarıya açılacak. Trendyol aynı zamanda, Abu Dabi’de düzenlenen Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025’in resmi sponsorluğunu üstlendi. İmza töreninin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye’nin dijital ekonomisinin büyüdüğüne ve veri ihtiyacının arttığına dikkat çekti. Çetin, “İhracat kapasitesindeki gelişmeye bağlı olarak eldeki veri arttıkça onu sağlıklı bir şekilde tutma gereksinimi büyüyor. Bu veriyi uygun biçimde Türkiye’de tutmamız lazım” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’YE GÜVENİN GÖSTERGESİ
Çağlayan Çetin, tesisin önemini şu şekilde özetledi: “Birincisi, büyük bir yabancı yatırımdan söz ediyoruz. İlk aşamada yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yapılacak. İkincisi, ülkemiz ve BAE arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek. Üçüncüsü ise Castle Investments yönetimi, özel sektördeki data center yatırımcıları arasında en deneyimli isimlerden biri.” Çetin, firmanın her geçen gün büyüyen yerel ve uluslararası müşteri tabanına sunduğu hizmet kalitesini artıracağını belirtti. Castle Investments CEO’su Tarek Al Ashram ise, “Ankara Veri Merkezi’ni ikonik bir proje ve bölgedeki örnek merkezlerden biri haline getirecek” dedi.
BÖLGEDE YIL SONU HEDEFİ 11 MİLYON SİPARİŞ
- 2023 Ağustos ayında Körfez bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Trendyol, bugün Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman olmak üzere bölgede 6 ülkede faaliyet gösteriyor. Son 1 yılda 65 bin satıcının 35 milyondan fazla ürününü bölgedeki 3,5 milyon aktif müşteriye ulaştıran şirket, Körfez ülkelerine yönelik mikro ihracat altyapısıyla “Made in Türkiye” etiketli ürünlerini bölgeyle buluşturdu. Trendyol, Körfez bölgesi için 2025 yılı sonuna kadar 4,5 milyon aktif kullanıcıya ve 11 milyon siparişe ulaşmayı hedefliyor. Günlük ortalama 220 binden fazla ürün Trendyol aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor. Türkiye’de e-ticarete kayıtlı 548 binden fazla satıcı bulunurken, 120 binden fazlası Trendyol aracılığıyla e-ihracat yapıyor. Mikro ihracat çözümleri ile ihracatçı haline gelen bu satıcılar, son bir yılda 1,5 milyar dolarlık toplam yurt dışı satış hacmi oluşturdu.