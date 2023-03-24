500 milyon TL’lik yatırımı öne çekti

Trendyol, önümüzdeki aylarda açılışını planladığı Adana lojistik merkezini deprem felaketi nedeniyle erken devreye aldı. 500 milyon TL yatırımla hayata geçirilen lojistik üsten günde 400 bin ürün ayrıştırılıp AFAD’ın yönlendirmesiyle deprem bölgesine ulaştırılıyor. 20 bin metrekare büyüklüğündeki son teknoloji bu tesiste bölgenin en büyüğü olma özelliğini taşıyor. 81 ilden gelen sipariş ve yardımlar da buradan dağıtılıyor.

BÖLGEDEKİ 3 YILLIK TİCARET HEDEFİ 70 MİLYAR TL

Depremin ilk gününden bugüne yaptıkları yardımın 1 milyar TL’yi aştığını belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bölgeye 3 yılda sağlayacakları ticaret hacminin 70 milyar TL’yi bulacağını kaydetti. Afet bölgesindeki satıcıların 2022 ticaret hacminin 10,5 milyar TL olduğu bilgisini veren Çetin, “Bu yıl için 16 milyar TL’lik ticaret hacmi hedefi koymuştuk. Bu rakama ulaşmak için desteklerimizi sürdüreceğiz. Bölgeye 3 yılda sağlayacağımız ticaret hacmi 70 milyar TL’yi bulacak. Aynı zamanda bölgedeki 35 bin satıcımızı bu yıldan başlayarak Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışı satışlarına başlatmayı ve tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Çetin ayrıca, e-ticaretin gücüyle bölge esnaf ve KOBİ’lerinin daha hızlı ayağa kalktığını ve bölge ekonomisinin de canlanmasına katkı sağlanacağını vurguladı.

İNGİLİZCE YARDIM UYGULAMASINA 70 ÜLKEDEN DESTEK

Trendyol’un yeni yatırımı Adana’da düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Yurt dışından afet bölgesine destek olmak isteyenler için 250’den fazla uzmanın ile 48 saat içinde earthquake.trendyol.com uygulamasını devreye aldığını söyleyen Çetin, “Şimdiye kadar 1 milyonu aşkın kişi siteyi ziyaret etti. 70’ten fazla ülkeden kullanıcı destek ulaştırırken, en fazla yardımı Hindistan yaptı. Ayrıca El Clasico olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçında uygulama gösterildi. El Clasico’yu 500 milyondan fazla kişinin izlediği tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

Ticaret hacminin %70'i yerli üretim

Bu süreçte yaşanan ilginç deneyimlerden de bahseden Çetin şöyle konuştu: “Çocuk uyku tulumuna ilk aşamada çok ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu noktada, Trendyol’un üretim gücünü devreye aldık. Platformumuz üzerinden gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 70’ini yerli üretim ürünler oluşturuyor. Bölgede Trendyol’a üretim yapan 83 üreticimiz var. Bunu yapabilecek tüm satıcılarımızla tek tek iletişime geçerek binlerce outdoor çocuk uyku tulumunu ürettirdik ve hızlıca bölgeye tedariklerini gerçekleştirdik. Şu an, bazı üreticiler inovatif ürünler bile geliştiriyor.”

Deprem sonrasında bölgedeki 9 bin yeni satıcı Trendyol'a katıldı. Bunların önemli bir bölümü depremden zarar gören KOBi'lerden oluştu. Söz konusu işletmeler online pazarda yer alarak satışlarını sürdürüyor. Böylece, e-ticaret sayesinde 11 şehirde ekonomik hareketlenmenin hızlanması hedefleniyor. Trendyol ayrıca, bugüne kadar bölgeye 3.5 milyon adedin üzerinde ekipman ve malzeme gönderdi. 405 TIR ve 14 uçakla gıda, kıyafet, ısıtıcı gibi yardımlar ulaştırıldı. 1.300 gönüllü kurye bölgede faaliyet gösterdi.







