500 milyonluk bono ihraç etti

6 ay vadeli, 500 milyon TL tutarındaki işleme 700 milyon TL'lik talep geldi. 6 ay vadeli işlemin faiz oranı ise referans getiri +40 baz puan olarak belirlendi.

Abdi Serdar Üstünsalih

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yeni ürünümüze gelen yoğun talep, Bankamıza duyulan güvenin büyük bir göstergesidir. Yatırımcılarımıza Bankamıza duydukları güven için teşekkürlerimi sunuyorum. VakıfBank olarak yeni ürün ve hizmetlerimizle hem milli ekonomimizin hem de yatırımcılarımızın yanındaki güç olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

"VakıfBank olarak bundan sonra da yatırımcılarımıza kazandırmaya, onların yanındaki güç olmaya devam edeceğiz" mesajını veren Üstünsalih, Bu tür ihraçların Türkiye'de sermaye piyasalarının derinleşmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağladığına dikkat çekti. Üstünsalih, "Önümüzdeki dönemlerde farklı yapılar altında TLREF endeksli daha uzun vadeli ihraçlar gerçekleştirerek hem ürün çeşitliliğini ve referans faiz oranının kullanım alanını hem de ülkemiz bilançosuna sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.