500 şirketin net satışı 8 trilyon TL

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği Fortune 500 Türkiye Araştırması’nda dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada yer alan şirketlerin toplam net satışları bir önceki yıla göre yüzde 149 oranında artarak 8 trilyon liraya çıktı. 2022 yılında net satışlarında sağladıkları söz konusu artış, ilk araştırmanın yapıldığı Fortune 500 Türkiye-2007’den bu yana geçen 16 yılda gerçekleşen en yüksek oranlı artış oldu. Şirketler, net satışlarını dolar bazında da yüzde 33,4 gibi yüksek oranda artırdı.





İHRACATIN %37’SİNİ SIRTLIYORLAR

Araştırmaya göre, şirketlerin 2022’de gerçekleştirdiği toplam ihracat, bir önceki yıla kıyasla yüzde 137,9 artarak 2 trilyon 129 milyar TL’ye çıktı. Bu yıl listedeki 396 şirket ihracat gerçekleştirirken söz konusu şirketlerin toplam net satışları içerisinde ihracatın payı bir önceki yılki seviyenin bir miktar altında kaldı. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 37,3’ünün, 500 şirket tarafından gerçekleştirildi.





466 ŞİRKET KÂR AÇIKLADI

Yapılana araştırmada, listeye giren şirketlerin 2022’de kârlarını yüksek oranda artırdıkları ortaya çıktı. Şirketlerin 466’sı kâr açıklarken, 34’ü zarar açıkladı. 104 şirketin zarar açıkladığı 2021 yılı ile kıyaslandığında zarar açıklayan şirket sayısının ciddi düzeyde azaldığı belirlendi.

Sıralamada yer alan şirketlerin 2021 yılında 157 milyar 781 milyon lira olan toplam net kârı, 2022 yılında yüzde 245,5 ile rekor oranda artarak 545 milyar 138 milyon liraya çıktı. 2021 yılında yüzde 12,22 olan öz kaynak kârlılığı ise 2022 yılında yüzde 24,84’e yükseldi.





İlk 10'da enerji aralığı





500 Türkiye-2022 listesinde ilk 10’da yer alan şirketler sırasıyla şöyle: Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ), Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Türk Hava Yolları (THY), Petrol Ofisi AŞ, Star Rafineri AŞ, Opet Petrolcülük AŞ, Socar Turkey Petrol Ticareti AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Ahlatçı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret AŞ ve BİM Birleşik Mağazalar AŞ (BİM). Bu arada listede borsa şirketlerinin sayısı geçen yıl gerçekleşen halka arzların da etkisiyle bir önceki yıla göre arttı. 2021 listesinde 107 olan borsa şirketi sayısı, 2022 listesinde 126’ya çıktı.



