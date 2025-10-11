521 milyar TL kaçağa değil ekonomiye

Dicle Elektrik, hizmet verdiği 6 ilde 2,5 milyon aboneye ve toplam 6,5 milyon nüfusa hizmet sağlıyor. Şirket, uydu analizi, dron destekli saha taramaları, yapay zeka ve uzaktan sayaç yönetimi gibi teknolojileri operasyonlarına entegre ederek bölgesel kaçak kullanım oranını önemli ölçüde düşürdü ve ekonomiye 521 milyar TL katkı sağladı. Akıllı ölçüm yatırımlarına hız veren Dicle Elektrik, Türkiye’deki toplam OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi) abonelerinin yaklaşık yarısı olan 1,3 milyon aboneyi bu sisteme dahil etti. Yapay zeka destekli saha taramalarıyla 6 bini aşkın kaçak trafo tespit edildi.





SON TEKNOLOJİYLE ETKİN MÜDAHALE

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, kaçakla mücadelede teknolojinin yoğun kullanıldığını vurguladı. Arvas, “Son teknolojiyi ve yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede özellikle tarımsal sulamada yoğun olan kaçak kullanımları etkin biçimde tespit edebiliyoruz. Uydu görüntülerini ve hiperspektral analizleri kullanan yapay zeka algoritmaları geliştirdik. Bu algoritmalar, 9,5 milyon dekarlık bir alanda, çiftçilerin ‘kuru tarım’ beyanlarını uydu verileriyle karşılaştırıyor. Beyan dışında sulu tarım yapılan alanlarını da belirleyerek kaçak elektrik kullanılan noktaları hassasiyetle tespit ediyor. 15 lisanslı dron pilotumuzun yürüttüğü çalışmalar da yapay zeka destekli analizlerle bakım ekipleri sorunlu alana yönlendiriliyor” dedi.





KAYIP KAÇAK YARI YARIYA DÜŞTÜ

Bölgedeki kayıp-kaçak oranlarının 2013’te yüzde 76 seviyesinden geçen yıl itibarıyla yüzde 37’ye indiğini, şehir merkezlerinde ise ortalama yüzde 15 seviyeleri görüldüğünü belirten Arvas, “2013'te yüzde 76 seviyesinde olan kayıp-kaçak oranını 2024 sonu itibarıyla yüzde 37’ye indirdik. Şehir merkezlerinde ise ortalama yüzde 15 seviyelerini görebiliyoruz. Bu etkin mücadelemiz sonucu bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla Türkiye ekonomisine 521 milyar TL’lik bir katma değer sağladık” diye konuştu. Kaçak oranlarının düşmesiyle elde edilen tasarruf 39,9 milyar TL’ye ulaştı.





YATIRIM 120 MİLYARI AŞACAK

Şirketin, devir öncesi yıllık ortalama yatırım tutarı 927 milyon TL iken, devir sonrası yıllık tutar 5 milyar 21 milyon TL’ye yükseldi. Son üç yılın ortalama yatırım miktarı 9 milyar 747 milyon TL seviyesinde, 2023–2025 döneminde bölge genelinde toplam yatırım 65 milyar 267 milyon TL’ye ulaştı. Dicle Elektrik, önümüzdeki beş yılda özellikle kırsala 40 milyar TL olmak üzere 60 milyar TL’nin üzerinde yeni yatırım planlıyor, Böylece toplam yatırım tutarının 120 milyar TL’yi aşması öngörülüyor. 2026–2035 döneminde toplamda 8 bin 673 proje, 393 bin 624 abone ve 70 milyar 513 milyon TL yatırım planlanıyor.



