5G ile çimentoda akıllı dönüşüm

Gelecek yıl nisan ayında hayatımıza girecek 5G, farklı sektörlerdeki üretim teknolojisi yatırımlarını beraberinde getiriyor. 5G, tüketiciye yenilikler sunacak olsa da asıl dönüşüm sanayide yaşanacak. Uzaktan yönetilebilir sistemler, birbiriyle konuşan ve öğrenen makineler, robotlarla donatılmış ‘karanlık fabrikalar’ üretimi tümüyle dönüştürecek. CIMPOR Global firması da Portekiz'deki Alhandra fabrikasından sonra 5G MPN (mobil özel ağ) projesini 2026 başından itibaren Türkiye'deki 7 entegre çimento fabrikasında uygulama kararı aldı.





AKILLI SENSÖRLERLE DONATILMIŞ FABRİKA

Şirket, 5G tabanlı Fizix Makine Sağlığı İzleme Projesi ile ağır sanayide 10 bin 600 akıllı sensörden oluşan dünyanın en büyük sensör ağını kuruyor. Bu sistem, makine performansını anlık izleyerek arıza risklerini 3–5 hafta önceden tahmin edebiliyor. 5G altyapısı, veri aktarımını hızlandırarak üretim hatlarında kesintisiz iletişim ve uzaktan canlı destek imkânı sağlıyor. Proje sayesinde fabrikalar yılda 1 milyon dolara kadar bakım tasarrufu elde ederken; üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği önemli ölçüde artıyor. Söz konusu proje, Türkiye’de 7 fabrikada test aşamasında bulunuyor.





200 YILLIK ÜRETİMDE EZBER BOZULUYOR

Antalya’da düzenlenen ve firmanın resmi sponsoru olduğu ‘CUSCIT’25 – Cement Olympics’ teknoloji zirvesi kapsamında, CIMPOR Global Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ve CIMPOR Global Holdings CTO’su Berkan Fidan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Geçmişi 200 yıl öncesine kadar uzanan modern çimento teknolojisinde büyük yenilik sağlayan deOHclay çözümüyle sektörde öne çıkacaklarını belirten Çalbıyık, "Kendi geliştirdiğimiz DeOHclay (Dekarbonize Kil) teknolojisiyle düşük karbonlu çimento üretimine öncülük ediyoruz. Bu teknoloji, klinker oranını düşürerek emisyonları önemli ölçüde azaltıyor. Bunun yanı sıra daha az klinker, daha az enerji gerektiren ve daha çevre dostu olan katkılı çimentoların üretim ve satış oranını hızla artırıyoruz" ifadelerini kullandı.





ÇEVRECİ YATIRIM

CTO Berkan Fidan ise, “Sadece inovasyona değil, somut çevresel çözümlere yatırım yapıyoruz. Sene sonuna kadar en az yıllık 1,5 milyon ton kapasiteye ulaşarak dünyanın en büyük kalsine kil üreticisi olmayı hedefliyoruz. Bu, yılda 5 milyon ton eşdeğer kalsine kil karışımlı çimento üretimi anlamına gelirken, bize her yıl 1,2 milyon tona kadar CO2 azaltma imkanı sunacak" dedi. CIMPOR Global, bünyesinde OYAK Çimento’yu da bulunduran TCC Grubu’nun iştiraki durumunda.



