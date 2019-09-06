5G’ye en hazır operatörüz

Türk Telekom’da üç yıla yakın Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten ve Temmuz ayı sonunda CEO görevine atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında Türk Telekom’un yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

İstanbul’da dün düzenlenen buluşmada konuşan Önal, Türk Telekom’un 30 bini aşkın çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesiyle Türkiye’ye değer katmaya devam ettiğini ifade etti. Önal, yeni dönemdeki önceliklerini; internet penetrasyonunu arttırma, 5G’yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıraladı.

Ümit Önal

TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE DÜNYA İLE YARIŞACAĞIZ

Türk Telekom’un, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G’ye EN hazır operatör olduğunu vurgulayan Önal, “Başarısı son iki buçuk yıldır kanıtlanan mevcut stratejimize tam bir konsantrasyonla odaklanırken hedeflerimize ulaşma konusunda vites büyütüyoruz. Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanı ile çalışan, teknoloji üretiminde dünya ile yarışan bir Türk Telekom göreceğiz” dedi.

FİBER ALT YAPISI HIZLA YAYGINLAŞIYOR

Türkiye’nin en çok aboneye sahip entegre operatörü konumlarını yeni abone kazanımlarıyla güçlendirdiklerini anlatan Önal “Bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp yurdun dört bir yanındaki çalışanlarımızın yoğun gayretleriyle 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Önal, Türk Telekom’un, teknolojide Türkiye’nin hem hafızası hem pusulası olmayı başaran ülkenin nadide değerlerinden biri olduğunu söyledi.

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DİJİTALLEŞMEYE GİDEN YOL

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk on ekonomi arasında yer alabilmesi için dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının Türkiye adına büyük önem taşıdığını ifade eden Önal, Türk Telekom olarak öncelikli ve en önemli hedeflerinin, ayrım gözetmeksizin ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve Türkiye’de her kesimi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak olduğunu bildirdi. Önal, “Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan hane halkı internet penetrasyonunu Avrupa ortalaması olan yüzde 70’ler seviyesinin üzerine çıkarmak olacak” dedi.

“5G’YE EN HAZIR OPERATÖR TÜRK TELEKOM”

Türk Telekom’un, Türkiye’nin fiber altyapısını oluşturmak üzere her yıl artan oranda kaynak ayırdığını ve üstlendiği sorumluluk gereği, sektörün diğer oyuncularına da rehberlik ettiğini kaydeden Ümit Önal, iddialı konuştu: “Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık; ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız, ülke hane halkının yüzde 90’dan fazlasını kapsıyor. Ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan 289 bin kilometre uzunluğundaki fiber ağımız bugün dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta. 5G için kritik öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırmış olmamız sayesinde 5G’ye EN hazır operatör olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim.”

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Altyapı paylaşımı 5G’nin önünü açacak

Türk Telekom CEO’su Önal şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde 5G ve ötesi teknolojilere geçen ilk ülkeler arasında yer alması hedefiyle, 5G ile ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Bir yandan 5G test şebeke altyapılarımızı hazırlarken, bir yandan da 5G Mükemmeliyet Merkezi’mizde yerli ve milli yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri geliştiriyoruz. Yakın zamanda 5G alanında pek çok yeni teknolojiyi ilk defa deneyerek ülkemize kazandırma imkânımız oldu. 5G teknolojileri ve altyapıları konusundaki çalışmalarımız bilgi teknolojileri alanında değer üreten Argela ve Innova gibi iştiraklerimiz aracılığıyla tüm hızıyla devam ediyor.

Fiberleşmede ABD’den daha ilerideyiz

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin fiber altyapısına değinirken, “Fiber hane erişimimizi rekor düzeyde 2,4 milyon yıllık artışla 2018 yılsonunda 18,6 milyon haneye; 2019 ilk yarısında ise 19,4 milyonun üzerine çıkardık. Özetle son bir buçuk yılda, 3,2 milyon yeni haneyi daha fiberle kapsadık. Türkiye’nin fiberleşmesi, bazı kesimlerin iddia ettiğinin aksine Türk Telekom’un öncülüğünde hızla büyümekte ve OECD raporlarından da görülebileceği gibi pek çok ülkeden daha ileri düzeye ulaşmış durumda” dedi.

Yeni dönem hedefleri

* Sektörde EN yüksek yatırımda liderliğini sürdürecek

* Ülkemizde fiber ağı EN hızlı ve en eşitlikçi şekilde artıracak

* Faaliyet gösterdiği her alanda EN ileri müşteri deneyimini sunacak

* Kurumların dijital dönüşüm yolculuğunun EN baş aktörü olacak

* Şebeke ve altyapıda EN yüksek kaliteyi sunmaya devam edecek

* EN yenilikçi dijital ürün ve servisleri geliştirecek

EKONOMİ Hurda kağıt uyarısı