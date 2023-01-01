60 bin kooperatifin veri girişine uzatma: 10 bin liraya kadar cezayla karşı karşıyalar

Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyonun sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Necmettin Erkan, Kooperatif Bilgi Sistemi'nde (KOOPBIS) veri girişine değindi. Erkan, 60 bin kooperatife kayıtlı 6,5 milyon işletmenin sadece yüzde 10'unun sisteme giriş yaptığını ve cezai müeyyideyle karşı karşıya kalmasınlar diye uzatma talep ettiklerini ifade etti. Erkan, şunları kaydetti:

ALIŞKANLIK OLUŞTURMA HEDEFİ

"Altı ay ek süre istiyoruz, onların girmesini teşvik edelim. Çünkü her girmedikleri bilgi için 1.000 lira ceza var. 'Toplamda da 10 bin lirayı geçemez' bir ceza maddemiz var. Sıkıntı yaşamamaları için il müdürlüğümüz üzerinden bire bir girmelerini tavsiye ediyoruz. Ama şu ana kadar yüzde 10'u girdi. Bir alışkanlık oluşturmaya uğraşıyoruz elimizden geldiği kadar. 60 bin kooperatifimiz var. Ancak bilişim okuryazarlığı eksik."

SERBEST BÖLGEDE KATKI PAYI YOK

Serbest Bölgeler Genel Müdürü Emel Emirlioğlu ise serbest bölgelerde bölge içi doğal gaz şebekesinin işleticilerden sağladıkları hizmet karşılığında herhangi bir altyapı katılım bedeli almayacaklarını söyledi. Emiroğlu, 11 serbest bölgede doğal gaz yatırımının yapılmış durumda olduğunu bildirerek, "Bunlardan 9 tanesini bölge kurucu ve işletici şirketlerimiz, 2 tanesini de doğal gaz şirketleri yaptı. Sadece 2'si devir olacak yani altyapısını zaten doğal gaz şirketi yaptığı için o doğal gaz şirketlerine devir edeceğiz, diğerleri de yine işleticiler doğal gazı temin etmeye devam edecekler. Halihazırda ki uygulamamız da bu şekilde zaten. Kullanıcıların, oradaki yatırımcıların herhangi bir altyapı katılım bedeli gibi ödemeleri diye bir şey de söz konusu değil" diye konuştu.



