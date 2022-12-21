Ekonomi 61 milyar dolarlık satın alma girişimine soruşturma
DÜNYA EKONOMİSİ

61 milyar dolarlık satın alma girişimine soruşturma

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli çip üreticisi Broadcom'un bulut bilişim ve yazılım şirketi VMware'i 61 milyar dolara satın alma teklifine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

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Haber Merkezi AA
61 milyar dolarlık satın alma girişimine soruşturma
Foto/arşiv

AB Komisyonu, satın almanın Broadcom'un VMware'in yazılımıyla birlikte çalışan belirli donanım bileşenleri pazarında rekabete zarar vermesinden endişe duyulduğunu açıkladı.

Açıklamada, satın almanın ticari müşteriler ve tüketiciler için daha yüksek fiyatlara, daha düşük kaliteye ve daha az yeniliğe yol açabileceğine işaret edilerek, bu işleme yönelik rekabet soruşturması açıldığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Broadcom, mayıs ayında bulut bilgi işlem teknolojileri firması VMware'i 61 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurmuştu.

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