Ekonomi 71 ekonomistten Bidena Afganistan çağrısı Fonları serbest bırak
DÜNYA EKONOMİSİ

71 ekonomistten Biden'a Afganistan çağrısı: Fonları serbest bırak

ABD Başkanı Joe Biden'a 71 uluslararası ekonomist Afganistan Merkez Bankası'nın fonlarını serbest bırakılmasını talep etti. Biden'a gönderilen mektubun aynısı ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'e de gönderildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
71 ekonomistten Bidena Afganistan çağrısı: Fonları serbest bırak
ABD Başkanı Joe Biden

Afganistan ekonomisine ait ancak ABD tarafından dondurulan yaklaşık 9 milyar doların serbest bırakılması için ekonomistler çağrı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasıyla serbest kalacak olan Afganistan Merkez Bankası fonları için ekonomistler birleşti.

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yannis Varoufakis ve Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in de aralarında bulunduğu 71 uluslararası ekonomist Afganistan ekonomisi için fonun serbest kalmasını istedi.

EKONOMİNİN ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ

ABD, İngiltere, Hindistan ve Almanya'da bulunan ekonomistler ABD Başkanı Biden'a mektup gönderdi. Mektupta Afganistan Merkez Bankası'na ait 9 milyar doların bırakılması halinde Afganistan ekonomisinin gelişebileceğini belirttiler.

Yazılan metinde "Afganistan halkı seçmedikleri bir hükümetten dolayı sıkıntı yaşıyor. İnsani krizi hafifletmek ve Afgan ekonomisini toparlanma patikasına sokmak için sizi Afganistan MB'ye uluslararası rezervlerine ulaşma imkanı vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

YELLEN'E DE GÖNDERİLDİ

Biden'a gönderilen mektubun aynısı ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'e de gönderildi.

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