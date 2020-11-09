Bitcoin yeniden 15,000 doların üzerinde

Analistlere göre, Biden'ın seçilmesinin kesinleşmesinin ardından, kripto piyasalarının ilk tepkisinin satış yönünde olması, yeni ABD Başkanı'nın kripto paralara ilişkin politikalarındaki belirsizlikten kaynaklansa da, seçim belirsizilğinin kalkmasıyla alımlar arttı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli ibirimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.42 artışla 15,360.16 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 12.19 düzeyine taşıdı. Bitcoin'in piyasa hacmi de 284.74 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin'e de yansıyan alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79'unun değeri yükselirken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

EKONOMİ Kripto para fiyatlarında son durum: Bitcoin 15,500 doları aştı

Kripto para birimlerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 442.2 milyar dolara yükseldi. Hafta sonunun düşük hacimli işlemleri nedeniyle, Cuma günü 206 milyar dolara tırmanan 24 saatlik işlem hacmi ise 97.91 milyar dolarla 100 milyar doların da altına geriledi.

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Toplam 7,615 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,420 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 2.42 artışla 15,360.16 dolar,

2.Ethereum yüzde 2.24 artışla 448.69 dolar,

3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.19 artışla 0.25 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 4.27 artışla 266.01 dolar,

6.Chainlink yüzde 3.17 artışla 12.34 dolar,

7.Binance Coin yüzde 0.71 artışla 28.28 dolar,

8.Litecoin yüzde 0.54 artışla 60.06 dolar,

9.Polkadot yüzde 1.85 artışla 4.34 dolar,

10.Cardano yüzde 0.86 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.

FOTOĞRAF 5 3 sene önce tenis dersi vererek kazandığı parasını kripto para piyasasına yatıran Eddy Zillan,18 yaşına geldiğinde Bitcoin ile 1 milyon dolardan fazla kazandı. Bu başarı ile ABD basınının dikkatini çeken Zillan, Business Insider'a konuştu. Her şeyimi riske ettim diyen Zillan, ilk olarak 100 dolar ile giriş yaptığını, günde 10 dolar kazandığını daha sonra tüm yatırımını burada değerlendirdiğini belirtti. Sosyal medyada fenomen halini gelen 18 yaşındaki genç, lüks hayatını sergilemekten kaçınmıyor. 18 yaşında Bitcoin'den servet kazandı 18 yaşında Bitcoin'den servet kazandı Sanal para birimi Bitcoin'e 15 yaşında yatırım yapmaya başlayan Eddy Zillan, 18 yaşında geldiğinde ABD basının dikkatini çekti. Zilan, düşüşe geçmesiyle gündemde olan Bitcoin ile 1 milyon dolar kazandı. BiP'te paylaş

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Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenlemedeki "Kara Para Aklamaya ve Terörizmin Finansmanına Karşı Mücadele (AML/CFT)" bölümü şöyle:

"Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), kripto varlıklarla ilişkili olarak kara para aklamaya ve terörizm finansmanına karşı yasal önlemler alınmasını önerdiği gibi, Avrupa Bankacılık Otoritesi de(European Banking Authority, EBA) AML/CFT risklerini azaltmak suretiyle finansal sistemin dayanıklılığını artıracak aksiyonlar almayı destekliyor.

DHA

"Kurum, kripto varlıklarla ilgili risklerin ele alınmasında Avrupa Komisyonu’nun, FATF’nin

şimdiki ve gelecekteki analiz ve önerilerini kullanması gerektiğini düşünüyor.

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"En son FATF tavsiyesinde, aşağıda sıralanan aktivitelerden birini yapan gerçek veya tüzel bir kişinin, ilgili ülke tarafından AML/CFT yükümlülüklerinden sorumlu tutulması yer alıyor:

• Fiat para birimi ve kripto varlık arasında değiş tokuş,

• farklı kripto varlıklar arasında değiş tokuş,

• kripto varlıkların transferi,

• kripto varlıkların veya enstrümanların kontrolünü sağlamak için gerekli olan

koruma ve idare,

• bir ihraççının bir kripto varlık teklifi veya satışıyla ilgili olarak finansal hizmetlerin

sağlanması ve bunlara katılım."

FOTOĞRAF 7 Vanuatu, İngiltere merkezli Yeni Ekonomi Vakfı'nın (NEF) da aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar tarafından, 2006 ve 2010'da dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke seçildi. Bu araştırma insanların ortalama ömür beklentisi, hayattan memnuniyetleri ve ekolojik ayak izi göz önüne alınarak yapıldı. Vanuatu, yatırım pasaportu adıyla, vatandaşlık vereceğini isteyen insanlara gündemde en çok yer edinen kripto para karşılığında açıkladı. Vanuatu Vatandaşlık Ofisi Başkanı Samuel Garae ülkenin direk ödemeleri kabul edeceği iddialarının yanlış olduğunu söyledi ve Vatandaşlık Komisyonu belirlenmiş regülasyona göre yalnızca dolar kabul edecektir dedi. Vatandaşlık Ofisi tarafından yapılan düzeltmeden sonra Vanuatu'nun vatandaşlık için Bitcoin karşılığında dolar kabul edeceği açıklandı. Bitcoin karşılığında vatandaşlık Bitcoin karşılığında vatandaşlık Bitcoin karşılığında vatandaşlık Okyanusya ülkesi olan Vanuata, 49.3 Bitcoin karşılığında vatandaşlık veriyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Bitcoin gibi blok zincir (blockchain) teknolojisi ile geliştirilen Ethereum (ETH), 2014 yılında dijital para biriminin merkeziyetçilikten daha da uzaklaştırılması için Vitalik Buterin tarafından çıkarıldı. Açık bir merkezi olmayan yazılım platformu olan Etherum, para transferi ücreti ödemek ve bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanılıyor. 45,5 milyar dolar değeri olan sanal para 442 dolar civarından işlem görüyor. Ripple (XRP), Bitcoin geliştiricileri tarafından 2012 yılında California'da kullanıma açıldı. Birçok banka tarafından ödeme ve para gönderme sistemi olarak kullanılıyor. Ripple, birçok para biriminin transferini veya ticaretini yapabileceğiniz bir ödeme sistemi. 9,82 milyar dolar değeri olan Ripple, 0,25 dolardan işlem görüyor. Sanal para birimleri arasında yeni olan OATA, blok zincir ağına dayanmıyor. Tangle isimli alternatif bir dağıtımcı hesap sistemine dayanıyor. Microsoft, Fujitsu ve diğer başka şirketlerle işbirliği yapan bu yeni dijital para birimi, 'nesnelerin interneti' alanında kendini ilk piyasa alanı olarak tanımlıyor. 6,75 milyar dolar piyasa değeri olan IOTA, 2,43 dolardan işlem görüyor. Dash bu isme kavuşmadan önce Ocak 2014'te XCoin (XCO), ardından Darkcoin, en son olarak da 'dijital para'dan (digital coin) esinlenerek Dash ismiyle piyasaya çıktı. Dash'i diğer sanal para birimlerinden, gizliliğe önem vermesi ve para transferlerini anonimleştirmesi ile ayrılıyor. 6 milyar dolar piyasa değeri olan Dash, 777 dolardan işlem görüyor. Google çalışanının çıakrdığı Litecoin, Bitcoin'in altın rengine kıyasla gümüş renginde. Bitcoin'den daha hızlı işlem gerçekleştiren bir sistem ile 2011 yılında kuruldu. 5,47 milyar dolar piyasa değeri olan Litecoin, 101 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in rakipleri Bitcoin'in rakipleri Sanal para birimi olan Bitcoin'in, piyasa değeri 5 milyar doların üzerinde olan 5 rakibi Business Insider haber sitesi tarafından derlendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Fortune dergisi, Bitcoin'in değeri 120 dolarken satın almaya başladıklarını ve şuan toplam 91 bin 666 adet sanal paraları olduğunu söyledi. Harvard Üniversitesi mezunu olan Winklewii kardeşler, Facebook fikrinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek, sosyal medya devi olan Facebook'un CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg'e açtıkları dava ile gündeme gelmişlerdi. Zuckerberg ile 65 milyon dolar karşılığında anlaşan kardeşler, bu paranın 11 milyon dolarını Bitcoin'e yatırım yapmak için kullandı. ABD'li ikizlerin servetlerinin 1 milyar dolara geçtiğini, Bitcoin yatırımlarında yüzde 10 bin kar ettikleri açıklandı. 36 yaşındaki ikizlerin, Bitcoin'i kurumsal şirketlerin yatırım yapmasına açmak için bir ticaret fonu kurmaya çalıştıkları ancak ABD Güvenlik ve Döviz Komisyonu tarafından onaylanmadığı bildirildi. Sanal para birimi olan Bitcoin hacminin yaklaşık yüzde 1'ine sahipler. İlk Bitcoin milyarderleri İlk Bitcoin milyarderleri ABD'li Taylor ve Cameron Winklevos kardeşler, sanal para birimi olan Bitcoin'in değerinin 11 bin 413 doları görmesiyle, dünyanın ilk Bitcoin milyarderi oldular. BiP'te paylaş

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