92 bin işletmeye gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 8 binin üzerinde denetçisi, Ramazan ayı öncesinde şubat ayında 92 bin 22 adet resmi kontrol gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 1.822 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 64 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İdari yaptırım uygulanan işletmelere toplamda 184 milyon 254 bin TL para cezası verildi. Denetlenen işletmeler içerisinde en fazla ceza üreticilere kesildi. 184 milyon 254 bin liralık cezanın yaklaşık yüzde 66’sı yani 123 milyon TL’si gıda üretimi yapan firmalara kesildi. 47 milyon liranın üzerindeki yüzde 26’lık kısmı ise satış yerlerine kesilirken; 13 milyon liralık yüzde 8’lik kısmı ise tüketim yerlerine kesilen cezalar olarak dikkatleri çekti.