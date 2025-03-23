92 bin işletmeye gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, şubat ayında gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yurt genelinde toplam 92 bin 22 işletmeyi denetledi. Yapılan kontroller sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 1.822 işletmeye 184 milyon 254 bin TL para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 8 binin üzerinde denetçisi, Ramazan ayı öncesinde şubat ayında 92 bin 22 adet resmi kontrol gerçekleştirdi. Kontroller sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 1.822 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 64 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İdari yaptırım uygulanan işletmelere toplamda 184 milyon 254 bin TL para cezası verildi. Denetlenen işletmeler içerisinde en fazla ceza üreticilere kesildi. 184 milyon 254 bin liralık cezanın yaklaşık yüzde 66’sı yani 123 milyon TL’si gıda üretimi yapan firmalara kesildi. 47 milyon liranın üzerindeki yüzde 26’lık kısmı ise satış yerlerine kesilirken; 13 milyon liralık yüzde 8’lik kısmı ise tüketim yerlerine kesilen cezalar olarak dikkatleri çekti.
SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER ARTIYOR
Gıda denetçileri tarafından ocak ve şubat aylarında yapılan denetimlerde geçen yıl halk sağlığını tehdit etmesi nedeniyle 82 firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, bu yıl suç duyurusu sayısı yüzde 50’ye yakın artarak 82’den 122’ye çıktı. Bu firmalar arasında taklit, tağşiş, tek tırnaklı eti, hijyen ve kimyasal kullanımları da görüldü. Bu işletmelere uygulanan para cezasının yanı sıra bin günden 5 bin güne kadar kapatma cezaları da uygulanması bekleniyor.