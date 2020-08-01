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Ekonomi AB ekonomisi yüzde 11 küçüldü
DÜNYA EKONOMİSİ

AB ekonomisi yüzde 11 küçüldü

Avrupa Birliği ekonomisi, korona nedeniyle ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,9 küçüldü. AB içinde Almanya’nın ardından İspanya ekonomisi de bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5 küçülerek, tarihi bir daralma yaşadı. Avro Bölgesi’nde GSYH de 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 15 geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,9 küçüldü. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi’nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 azaldı.

Avro Bölgesi’nde GSYH, 2020’nin ikinci çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

İSPANYA YÜZDE 18,5 İLE ÇAKILDI

İspanya ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 18,5 küçülerek, tarihi bir daralma kaydetti. İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 2. çeyrek öncü büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ekonomisi en fazla zarar gören ülkelerin başında gelen İspanya, ilk çeyrekteki yüzde 5,2’lik küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde yüzde 18,5 küçüldü.

ENFLASYON DA YÜKSELİŞTE

  • Avro Bölgesi’nde enflasyon da yükselişe geçmiş durumda. Ekonomideki gerileme ve fiyat artışına bağlı olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşamaya devam ettiği temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 0,4’e yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi’nin temmuz ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi’nde haziran ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 0,4’e çıktı.

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