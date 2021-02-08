​ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: ABD tam istihdama 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi ile dönecek ABD tam istihdama 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi ile dönecek ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre'den geçmesi durumunda, ABD'de halen "derin bir çukurda" diye nitelendirdiği istihdam piyasasının toparlanacağını ve 2022 yılında tam istihdama dönülebilineceğini vurguladı.

Haber Merkezi 08 Şubat 2021, 09:55 Son Güncelleme: 08 Şubat 2021, 10:23 DHA