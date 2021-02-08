Ekonomi ABD tam istihdama 19 trilyon dolarlık yardım paketi ile dönecek
DÜNYA EKONOMİSİ

​ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: ABD tam istihdama 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi ile dönecek

ABD tam istihdama 1.9 trilyon dolarlık yardım paketi ile dönecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin Kongre'den geçmesi durumunda, ABD'de halen "derin bir çukurda" diye nitelendirdiği istihdam piyasasının toparlanacağını ve 2022 yılında tam istihdama dönülebilineceğini vurguladı.

Haber Merkezi DHA
​ABD Hazine Bakanı Janet Yellen
​ABD Hazine Bakanı Janet Yellen

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre Bütçe Ofisi'nin yakınlarda yayınladığı bir analizde, ek yardımların sağlanmaması durumunda, işsizlik oranlarının yükseldiği yüksek düzeylerde daha uzun süre kalacağı uyarısı yaptı.

Yellen, yardım paketinin ABD Kongresi'nden geçmemesi durumunda, ülke genelinde işsizliğin 2025 yılına kadar yüzde 4.0'ün üzerinde kalacağına dikkat çekti.

Yellen, Biden yönetiminin hazırladığı yardım paketinin, koronavirüs kaynaklı kriz karşısında tüm Amerikalılar'ın gereksinimlerine tam olarak karşılık verebilecek nitelikte olduğunu ekledi.

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