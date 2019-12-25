Ekonomi ABD ile Çin arasındaki savaşı bitirecek anlaşma
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD ile Çin arasındaki savaşı bitirecek anlaşma

ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak.

Haber Merkezi DHA
BD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping.
BD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping.

ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan Trump, "Bir imza töreni yapacağız... Bir araya geldiğimizde hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.

  • ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, Çin tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.

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