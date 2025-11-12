ABD ile ticaret yatırım ve enerji iş birliği artacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’ye mal satmanın, artık alternatif değil zorunluluk olduğuna işaret ederek, “Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde hatta önünde olmak zorundayız” dedi Hisarcıklıoğlu, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin değerlendirmede de bulundu. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Yılbaşından bu yana tekstilde yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride yüzde 14 reel kayıp yaşandı. Tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı başta olmak üzere emek yoğun sektörlere yönelik yeni bir stratejiye ihtiyaç var. KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı.”