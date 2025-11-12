ABD ile ticaret yatırım ve enerji iş birliği artacak

Hedef Pazar ABD Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ABD’ye tekstilden otomotive kadar birçok alanda ihracat yaptığını söyledi. İki ülke arasında ticaretin önümüzdeki yıl 40 milyar dolara yükseleceğini belirten Bolat, “Uzak ülkeler ve hedef ülkeler stratejilerimiz kapsamında yer alan ABD ile ticaret, yatırım, enerji iş birliğimizi daha yüksek rakamlara çıkaracağız” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Merkezleri-Hedef Pazar ABD Zirvesi, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlendi. Burada konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ABD pazarında yoğun şekilde yer aldığını, bu ülkeye tekstilden otomotive kadar birçok ürün ihraç edildiğini söyledi. Bolat, “Uzak ülkeler ve hedef ülkeler stratejilerimiz kapsamında yer alan ABD ile ticaret, yatırım, enerji iş birliğimizi daha yüksek rakamlara yükselteceğiz” şeklinde konuştu.
GEÇEN YIL TİCARET 35 MİLYAR $’I GEÇTİ
Türkiye’nin, ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aldığını aktaran Bolat, “Bu anlamda karşılıklı ticaretimiz, geçen yıl 35 milyar doları geçtik. Bu yıl da gidişat şimdilik 37-38 milyar dolar civarını gösteriyor ancak LNG ticaretinde yapılan yeni anlaşmalarla önümüzdeki yıl 40 milyar doları aşacağız” dedi. Bolat, Türkiye’nin ABD’ye ihracatının geçen yıl 16,5 milyar dolar, ithalatının da 18,8 milyar dolar seviyesinde olduğunu, yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir dış ticaret açığının bulunduğunu dile getirdi.
100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE BAĞLIYIZ
Türkiye’nin ABD pazarında yoğun şekilde yer aldığına dikkat çeken Bolat, şöyle konuştu: “Başta mücevherat, tekstil, hazır giyim, makine, gıda, tarım, demir-çelik, otomotiv, yan sanayi gibi ürünlerin ihracatını yapıyoruz. ABD’den ithalatımızda da LNG, hurda-demir, makine, organik kimyasallar, eczacılık ürünleri ve yolcu uçakları yer alıyor. İki ülkenin liderleri de 100 milyar dolar hedefine bağlılar.”
2 BİNİ AŞKIN ABD FİRMASI BURADA ÜRETİM YAPIYOR
ABD’den Türkiye’ye gelen yaklaşık 15,7 milyar dolar değerinde doğrudan yatırımın olduğunu bildiren Bolat, “2 binin üzerinde ABD firması, Türkiye’de üretim yapıyor, ihracat yapıyor ve istihdam sağlıyor. Türkiye’den de ABD’ye giden, 13,4 milyar dolar doğrudan yatırım var. Bu daha yüksek ölçeklerdeki firmalar, tarafından yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Finansman erişimi kolaylaşmalı
- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD’ye mal satmanın, artık alternatif değil zorunluluk olduğuna işaret ederek, “Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde hatta önünde olmak zorundayız” dedi Hisarcıklıoğlu, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin değerlendirmede de bulundu. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Yılbaşından bu yana tekstilde yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride yüzde 14 reel kayıp yaşandı. Tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı başta olmak üzere emek yoğun sektörlere yönelik yeni bir stratejiye ihtiyaç var. KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı.”