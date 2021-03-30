Ekonomi Türkiye ile işbirliği için sıraya girdiler ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere küresel güçler Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor

Türkiye ile işbirliği için sıraya girdiler: ABD, Rusya ve Çin başı çekiyor

Son dönemde Türkiye’nin, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de artan etkisi uluslararası camiada geniş yankı uyandırırken, ABD, Çin ve Rusya gibi küresel güçler de Türkiye ile her alanda iş birliği yapmak için girişimlerini artırdı. Çin'den Türkiye yapılan ziyarette Kuşak Yol Projesi, ileri teknoloji, 5G, yapay zekâ gibi birçok alanda iki ülke arasında atılacak adımlar ele alınırken, Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerinde Türkiye ile sıkı bir teması bulunan Rusya ise Ankara ile iş birliği yelpazesini genişletmek istiyor. Öte yandan ABD yönetiminden ise son günlerde Türkiye’nin bölgedeki güçlü pozisyonuna dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı.

Haber Merkezi Diğer
ABD, Rusya ve Çin başta olmak üzere küresel güçler Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyor
Foto/arşiv: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Doğu Akdeniz'den Libya'ya Kafkaslar'a ve Orta Doğu'ya kadar bir çok bölgede etkisini arttıran Türkiye, küresel güçlerin dikkatini çekti. ABD, Çin ve Rusya Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için sıraya girdi.

Türkiyesiz bölgede oyun kuramayacağını anlayan AB ise iş birliğinden yana olduğunu açıkladı. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve son yıllardaki diplomasi hamleleri söz konusu ülkeler için vazgeçilmez bir ortak olduğunu bir kere daha ortaya koydu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz

ÇİN’LE STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde ekonomik iş birliği başta olmak üzere pandemi ile mücadele, Kuşak Yol Projesi, ileri teknoloji, 5G, yapay zekâ gibi birçok alanda iki ülke arasında atılacak adımlar ele alındı.

Bu ziyaret önceki ziyaretlerin aksine ilk defa Çin'in geleneksel rutin konularının ötesinde farklı alanlarda yeni açılımlar sundu. Daha önceki ziyaretlerde genelde ticaret hacmi, kültürel iş birliği gibi konular konuşulurken ilk defa Çin, Türkiye ile uluslararası sistemin, küresel düzenin ve BM sisteminin yeniden kurgulanması üzerine iş birliği yapmak istediğini açıkça belirtti. Türkiye ile politik alanda da birlikte olmak istediklerinin mesajını veren Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrar için Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini gündeme getirdi.

Türkiye ile iş birliğine hazırız
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Türkiye ile iş birliğine hazırız

ABD'DEN TÜRKİYE VE S-400 AÇIKLAMASI

ABD yönetiminden ise son günlerde Türkiye’nin bölgedeki güçlü pozisyonuna dikkat çeken açıklamalar geldi. Diğer taraftan Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerinde Türkiye ile sıkı bir teması bulunan Rusya, Ankara ile iş birliği yelpazesini genişletmek istiyor. Bu doğrultuda enerji, savunma ve ticaret başta olmak üzere ilişkiler her geçen gün çeşitli alanlara yayılıyor. Özellikle bölgesel krizlerde yapıcı bir rol üstlenen iki ülke; Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım projesi gibi kritik alanlarda önemli iş birliklerine imza attı. S-400 anlaşması ile savunma alanında önemli bir işbirliği de geliştiren Ankara ve Moskova önümüzdeki süreçte savunma alanında yapılan işbirliğinin genişleyeceği sinyallerini de veriyor.

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AB, MÜEYYİDELERİ GÖZE ALAMADI

İçerisinde Türkiye karşıtı ülkeler bulunsa da AB, Türkiye’nin bölgedeki en önemli ülke olduğunu biliyor ve iş birliği istiyor. Türkiyesiz bölgede oyun kuramayacağını anlayan AB liderleri, son yaptıkları zirvede Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin baskılarına rağmen Doğu Akdeniz meselesi sebebiyle Türkiye'ye karşı uzun süredir dillendirdiği müeyyideleri göze alamadı, aksine iş birliğini artırma isteklerini ifade etti.

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