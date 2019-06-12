Ekonomi ABD tahvilinden kaçış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD tahvilinden tamamen çıktık

ABD tahvilinden kaçış

ABD’nin hazine tahvillerine ilgi, Trump’ın ticari ve dış politikadaki uygulamalarıyla gün geçtikçe azalıyor. Türkiye, ABD hazine tahvili portföyünün tamamına yakın kısmını elinden çıkardı. Türkiye’nin 2017 sonundan bu yana sattığı tahvil miktarı 60 milyar doları buldu. Rusya, portföyünü 14 milyar dolara düşürürken, Çin elindeki ABD tahvilini yüzde 5 azalttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye, ABD tahvilinden tamamen çıktı
Türkiye, ABD tahvilinden tamamen çıktı

Türkiye ABD hazine tahvili portföyünün tamamına yakın kısmını elinden çıkardı. ABD tahvil portföyündeki düşüşün hızlanmaya başladığı 2017’nin son çeyreğinden bu yana Türkiye’nin sattığı ABD tahvili miktarı yaklaşık 60 milyar doları buldu.

Rusya; elindeki 102 milyar dolar değerindeki ABD tahvil portföyünü 14 milyar dolara kadar düşürdü. En fazla ABD hazine tahviline sahip ülke konumundaki Çin ise yılbaşından bu yana elindeki ABD hazine tahvilini %5 azalttı.

Dünyanın en güvenli finansman aracı olarak görülen ve en çok işlem gören enstrümanlardan biri olan Amerikan tahvilinden kaçış sürüyor. ABD’nin en önemli borçlanma araçlarından olan ABD hazine tahvillerine ilgi; Donald Trump’ın ticari ve dış politikadaki uygulamaları nedeniyle gün geçtikçe daha az ilgi görüyor.

ABD varlıklarının en başta da devlet tahvillerinin jeopolitik konularda zaman zaman koz olarak kullanılması, birçok ülkeyi bu konuda tedbir almaya yöneltti. Türkiye, Rusya, Endonezya, Çin ve Hindistan; yatırım portföylerindeki ABD tahvillerini azaltmayı sürdürüyor.

KAÇIŞ 1,5 YIL ÖNCE BAŞLADI

1,5 yıl önce Türkiye’nin elinde yaklaşık 65 milyar dolarlık ABD hazine tahvili bulunuyordu. Bu alacak Türkiye, ABD'nin borçlu olduğu ülkeler listesinde 22'nci sırada olduğu anlamına geliyordu. Ancak Türkiye; Kasım 2017’den itibaren aşamalı olarak ABD tahvillerini elden çıkarmaya başladı ve Ocak 2018’de Türkiye'nin rezervlerindeki ABD tahvili miktarını 61,4 milyar dolara düşürdü.

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Söz konusu portföyün 23,3 milyar doları uzun vadeli, 38,1 milyar doları ise kısa vadeli ABD varlıklarından oluşuyordu. 1 Ocak 2018 itibariyle Türkiye’nin elinde 52,6 milyar dolarlık söz konusu tahvil ve bono pozisyonu vardı.

LİSTENİN BİR NUMARASI ÇİN DE DÜŞÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump’un korumacı önlemlerine karşı tahvil kozuna başvuran ülkelerden biri de Çin olarak dikkat çekiyor. Çin yaklaşık 1,2 trilyon dolarla en çok ABD tahviline sahip ülke konumunda. Ekim 2017 itibarıyla 1 trilyon 189 milyar dolarla en fazla ABD hazine bono ve tahvilini elinde tutan ülke olan Çin, yılbaşından bu yana elinde en fazla ABD hazine tahvili miktarını yüzde 5 daha azalttı.

ÇİN’i JAPONYA VE İRLANDA TAKİP EDİYOR

En çok ABD tahviline sahip ülkeler listesinde Çin’in ardından 1 trilyon 30 milyar dolarlık tahville Japonya bulunuyor. Üçüncü sırada 300 milyar dolar ABD devlet senedine sahip olan Brezilya var. İrlanda 299 milyar dolarla dördüncü, Birleşik Krallık 274 milyar dolarla beşinci, İsviçre 236 milyarla altıncı ve Lüksemburg yaklaşık 220 milyar dolarla yedinci sırada yer alıyor.

Dünyadaki serbest fonların (hedge fund) yüzde 60’nı bulunduran Cayman Adaları 197 milyar dolarla sekizinci sırada yer alırken, en fazla ABD devlet senedine sahip diğer ülkeler arasında Hong Kong 196 milyar dolarla dokuzuncu, Suudi Arabistan 165 milyar dolarla onuncu sırada.

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2 MİLYAR $’A ÇEKTİK

Türkiye, 2018 yılı ocak-haziran döneminde elindeki ABD hazine bono ve tahvili miktarını geçen yılın sonuna göre 23,8 milyar dolar azalttı. Türkiye, rezervlerindeki ABD tahvil ve bonosunu bu yılın ilk yarısında yüzde 45,24 azaltarak 28,8 milyar dolara indirdi. Aradan geçen sürede Türkiye; ABD hazine tahvili portföyünün tamamına yakın kısmını elinden çıkardı. ABD tahvil portföyündeki düşüşün hızlanmaya başladığı 2017’in son çeyreğinden bu yana Türkiye’nin sattığı ABD tahvili miktarı yaklaşık 60 milyar doları buldu. Mart 2019 itibariyle Türkiye’nin elindeki ABD hazine tahvili miktarı 2 milyar dolara kadar geriledi.

RUSYA % 85 AZALTTI

Öte yandan; ABD’nin ekonomik ambargolarıyla muhatap olan Rusya’nın söz konusu tahvil ve bono pozisyonu geçen yılın sonuna göre haziranda 87,3 milyar azaldı. Rusya 2017 Aralık ayı sonunda 102,2 milyar dolar değerindeki ABD tahvil portföyünü 14,9 milyar dolara kadar indirdi. ABD’nin uyguladığı çelik vergileri ve Rus hava savunma sistemi S-400 alımıyla ilgili olarak ABD ile ilişkileri gerilen Hindistan da tahvil satan ülkeler arasında. Ocak ayında 148, Şubat ayında ise 152 milyar dolara çıkan Hindistan, ABD tahvilindeki pozisyonu aşamalı olarak azalttı ve ağustosta 140 milyar dolara indirdi.

  • Altınların %80’i yurt içinde
  • Türkiye yurtdışındaki altın rezervlerini de geri getirdi. 2016 yılında Merkez Bankası, ilk adım olarak ABD Merkez Bankası’nda duran 28.7 ton altın rezervlerini başka merkezlere taşıdı. Ardından İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan 279 ton altın ülkeye getirildi. Yurtdışındaki altınların geri çekilmesi geçen yıl boyunca sürdü. 2016’dan bu yana Türkiye’ye getirilen altın miktarı 324 tona ulaştı. Merkez Bankası’nın daha önce yüzde 17’si Türkiye’de bulunan altın rezervlerinin artık yüzde 80.2’si yurtiçinde bulunuyor. Türkiye’nin altın rezervi, Türkiye’de Borsa İstanbul nezdindeki altın saklama kasalarında tutuluyor.

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