Ekonomi ABDde Efsane Cumada 7,4 milyar dolarlık rekor online satışı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de 'Efsane Cuma'da 7,4 milyar dolarlık rekor online satışı

ABD'de "Black Friday" olarak bilinen "Efsane Cuma" indirim gününde, ülke genelindeki tüketiciler 7,4 milyar dolarlık online alışveriş yaparak bir rekora imza attı. Ülke tarihindeki en yüksek online satışın yapıldığı 2. gün olarak rekor kıran Efsane Cuma'da geçen yıla göre online satışlar yüzde 20 artış gösterdi

Haber Merkezi AA
Efsane Cuma, ABD'de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar sürüyor.
Efsane Cuma, ABD'de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar sürüyor.

Amerikan medyasında yer alan ve Adobe Analytics tarafından derlenen rakamlara göre bu yılki Efsane Cuma rekorla kapandı.

7,4 milyar dolarla "Efsane Cuma" kategorisinde tüm zamanların en yüksek online satış rakamına ulaşılan gün, 7,9 milyar dolarlık geçen yılki "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) gününün ardından "en yüksek online satışın" yapıldığı 2. gün olarak kayıtlara geçti.

Online satışlar yüzde 20 artı


Her geçen yıl online satışların arttığını ortaya koyan Adobe Analytics rakamlarına göre bu yılki online alışveriş oranı geçen yıla göre yüzde 20 artış gösterdi.

Öte yandan sadece cuma günkü tüm online siparişlerin yüzde 39'unun cep telefonlarından yapıldığı aktarıldı.

Efsane Cuma'nın ardından 2 Aralık'taki Siber Pazartesi gününde de 9,4 milyar dolar online satış rakamı ile yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.

Efsane cuma çılgınlığı: İndirimli ürün için yerlerde sürüklendiler
OYNAT 01:10
Efsane cuma çılgınlığı: İndirimli ürün için yerlerde sürüklendiler
Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Efsane Cuma' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu.


730 milyar dolarlık perakende satış bekleniyor


  • ABD'de her yıl kasım başından aralık sonuna kadar süren ve "Şükran Günü (Thanksgiving Day)", "Efsane Cuma", "Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday)", "Siber Pazartesi (Cyber Monday)", "Noel (Christmas)" ve "Yılbaşı Günü'nü (New Year's Day)" kapsayan tatil sezonunda bu yıl yaklaşık 730 milyar dolarlık perakende satış beklendiği bildirilmişti.
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