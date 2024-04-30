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Ekonomi

ABD'li Exxon Mobil şirketi ile LNG görüşmeleri: Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını Türkiye azaltacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li Exxon Mobil ile sıvılaştırılmış doğal gaz için görüşüldüğünü açıklamıştı. Söz konusu görüşmeye ilişkin ABD'den de açıklama geldi. Avrupa ülkelerinin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Rusya'ya bağımlılıklarının azaltılmasında Türkiye'nin önem taşıdığını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Ukrayna'daki savaş sürecinde Ankara'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynaklarını çeşitlendirmek üzere adımlar attığını hatırlattı.

22:50 - 30/04/2024 mardi
AA
Doğal gaz tesisi (Foto: Arşiv)
Doğal gaz tesisi (Foto: Arşiv)

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Amerikan Exxon Mobil şirketi ile görüşmesine ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa ülkelerinin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Rusya'ya bağımlılıklarının azaltılmasında Türkiye'nin önem taşıdığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde Türkiye'nin ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile görüşmesine ilişkin gündemi değerlendirdi.

"Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığının azaltılmasını teşvik ediyoruz"

Halen devam eden ticari görüşmelerle ilgili yorum yapmayacağını kaydeden Patel, bölgedeki tüm ülkeleri enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve Rusya'ya enerji bağımlılıklarını azaltma konusunda teşvik ettiklerini dile getirdi.

"Türkiye, Güney Gaz Koridoru'nun ev sahibi olarak Avrupa'nın enerji tedarikinin çeşitlendirilmesinde ve Rusya'dan bağımsızlaşmasında çok önemli bir rol oynuyor." diyen Patel, Ukrayna'daki savaş sürecinde Ankara'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kaynaklarını çeşitlendirmek üzere adımlar attığını söyledi.

Bakan Bayraktar LNG görüşmelerini duyurmuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurgulamıştı.

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğini kaydeden Bayraktar, tek bir tedarikçiye bağımlı kalmadan yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtmişti.




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