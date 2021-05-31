Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası sürpriz adım ABDli şirketler yatırımlara hazırlanıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası sürpriz adım: ABD'li şirketler yatırımlara hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çevrim içi toplantı gerçekleştiren ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri, Türkiye ekonomisine duydukları güvene işaret ederek, yeni yatırım hazırlıkları içinde olduklarını vurguladı. Toplantıda Türkiye ile daha derin ve dinamik bir ilişki tesis etmeye ve iş birliklerini geliştirmeye odaklandıklarını da belirten ABD'li şirketlerin yöneticileri, Türkiye ekonomisinin performansı ve geleceği noktasında ise iyimser olduklarına işaret ettiler.

Haber Merkezi AA
ABDli şirketler Türkiyede yatırımlara hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD merkezli 26 küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta ABD merkezli 26 küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirmiş ve toplantıya, Cargill, DowAksa, Hilton, MetLife, Netflix, Boeing, Kellogg, Google, General Electric, Varian Medical Systems, PepsiCo, Amazon, Cheniere Energy, Citi, PG, Progress Rail, Tellurian, Medtronic, Archer Daniels Midland, Microsoft, Cisco, Honeywell Aerospace, Nova Power Solutions, Coca-Cola, JohnsonJohnson ve Baker Hughes şirketlerinin yöneticileri katılmıştı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda tarım, enerji, finans, sağlık, bilişim, turizm ve havacılık gibi sektörlerden şirket yöneticilerini tek tek dinledi ve sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE BÜTÜN SEKTÖRLER İÇİN FIRSAT SUNUYOR

ABD'li şirketlerin yöneticileri, Türkiye ile daha derin ve dinamik bir ilişki tesis etmeye ve iş birliklerini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Yöneticiler, bu doğrultuda güçlendirilecek ticari diyaloğun Türkiye ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşması hedefi ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesi açısından da önemli bir yapı taşı olacağını dile getirdi.

Türkiye'den tedarik edilen ürün ve hizmetlerin kalitesine işaret eden söz konusu yöneticiler, iki ülke arasında çok daha yüksek ticaret hacmine ulaşılabileceğine dikkati çekti.

ABD'li şirket yöneticileri, Türkiye ile ABD arasında ekonominin bütün alanlarında daha fazla iş birliği için büyük bir potansiyel ve birçok fırsat bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin küresel salgın döneminde bile ortaya koyduğu ekonomik performansa dikkati çeken yöneticiler, dayanıklı ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye'yi en önemli pazarlarından biri olarak gördüklerini ve buradaki yatırım portföylerini geliştirmek istediklerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ KONUSUNDA İYİMSERLER

ABD'li yöneticiler, Türkiye'nin eşsiz bir ülke olduğunu vurgulayarak, bu ülkeye güvenlerinin bir göstergesi olarak buradaki yatırımlarını artırma amacında olduklarını belirtti.

Türkiye ekonomisinin performansı ve geleceği noktasında iyimser olduklarına işaret eden yöneticiler, ülkenin büyümesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında atılan adımlar için Türkiye hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden yöneticiler, Türkiye ile kurdukları ortaklıklarla gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin kritik bir üs ve önemli bir pazar olduğunu belirten yöneticiler, "Ülkenize daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Türkiye bütün sektörler için önemli fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİ KATILDI

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, şu isimler katılmıştı:

"Cargill Kıdemli Başkan Yardımcısı David Webster, DowAksa CEO’su Douglas Parks, Hilton Başkan ve CEO’su Chris Nassetta, MetLife Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Nuria Garcia, Netflix CFO’su Spencer Neumann, Boeing CEO’su Stan Deal, Kellogg Company Başkan ve CEO'su Steven Cahillane, Google Başkan Yardımcısı Ambassador Karan Bhatia, GE Aviation Başkan ve CEO'su John Slattery, Varian Medical Systems CEO'su Chris Toth, PepsiCo Avrupa CEO'su Silviu Popovici, Amazon Başkan Yardımcısı Susan Pointer, Cheniere Energy Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Anatol Feygin, Citi Başkan ve CEO'su David Livingstone, PG Avrupa Başkanı Loic Tassel, Progress Rail Başkan ve CEO'su Marty Haycraft, Tellurian Inc. Başkan ve CEO'su Octavio Simoes, Medtronic Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Başkanı Rob Ten Hoedt, Archer Daniels Midland Başkanı İsmail Roig, Microsoft Avrupa ve Orta Doğu Başkanı Samer Abu Ltaif, Cisco Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Strateji Başkanı Michael Timmeny, Honeywell Aerospace Başkan ve CEO'su Mike Madsen, Nova Power Solutions Başkan ve CEO'su Steve Ziff, The Coca-Cola Company Avrupa ve Orta Doğu Başkanı Jenny Stoichkova, Johnson Johnson Başkanı Giorgio Milesi ile Baker Hughes Başkan Yardımcısı Zaher Ibrahim."

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